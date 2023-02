Aurelian Bădulescu și-a cerut scuze în direct după zvonurile pe care le-a lansat referitoare la faptul că Dorel Năsui, tatăl deputatului USR Claudiu Năsui, ar fi cumpărat B1 TV (VIDEO)

Consilierul general PSD, Aurelian Bădulescu, a recunoscut luni, în emisiunea News Pass, că nu a avut nicio dovadă pentru afirmațiile pe care le-a făcut în spațiul public referitoare la o așa zisă preluare a televiziunii B1 TV de către omul de afaceri Dorel Năsui, tatăl deputatului USR Claudiu Năsui.

Întrebat de jurnalista Laura Chiriac dacă are o probă pentru afirmaţiile sale, Aurelian Bădulescu și-a cerut scuze în direct și a precizat că ceea ce a spus s-a bazat doar pe presupuse zvonuri. Cu alte cuvinte, el a recunoscut faptul că afirmaţia lansată de el, cum că familia Năsui ar fi cumpărat B1 TV, este una falsă.

Laura Chiriac: “Domnule Bădulescu, știu că ați vorbit chiar despre vânzarea acestei televiziuni domnului Năsui. Aveți probe în acest sens?”

Aurelian Bădulescu: “Doamnă, este adevărat, și mă așteptam să abordăm și chestiunea asta la un moment dat”.

Laura Chiriac: “Spuneți-ne, aveți probe?”

Aurelian Bădulescu: “Îmi cer scuze dacă am făcut această afirmație și este contrară, este ceea ce a lansat dumnealui (Claudiu Năsui, n.r.) în spațiul public la fiecare întâlnire, dar nu cred și dacă am creat un prejudiciu sunt dispus să îmi cer scuze, numai că asta spune dumnealui pe la toate colțurile. Eu nu am spus: Tatăl meu a cumpărat televiziunea, nu ați auzit niciodată. Nu iese nici fum fără foc și așa mai departe.”

Laura Chiriac: “Domnule Bădulescu, dumneavoastră sunteți consilier general, sunteți un om ales nu prima oară de mai multe ori de oameni. Iar declarațiile în legătură cu o chestiune legată de o tranzacție comercială, mai ales în piața media, ar trebui să fie fundamentată.”

Aurelian Bădulescu: “Să dea Dumnezeu să mă înșel eu, să vă ajute Dumnezeu să rămâneți atât de obiectivi cum ați fost și până acuma și atunci să fie greșeala la mine”.