Majorarea TVA, introdusă de în luna august nu a avut rezultatele scontate de premier. Dimpotrivă, sumele colectate la bugetul de stat au fost mai mici decât cele preconizate.

Majorarea TVA nu dă rezultate

Ilie Bolojan a impus românilor o spunând că, astfel, va recupera deficitul de aproape 10%. În luna august guvernul a iimpus creșterea TVA la 21%, ceea ce a provocat scumpirea tuturor mărfurilor și serviciilor. Bolojan a acționat contrar recomandărilor președintelui Nicușor Dan care a avertizat că sunt și alte soluții pentru recuperarea deficitului.

Și, se pare că șeful statului a avut dreptate. Majorarea TVA nu a dat rezultatele așteptate de echipa guvernamentală. Dimpotrivă. La previziunile apocaliptice lansate de la tribuna guvernului, care s-a adăugat inflației de 9,8% și scumpirii produselor, românii au răspuns cu reducerea consumului. Sub presiunea taxelor, a inflației, speriați de criza ce urmează, românii își iau măsuri de precauție.

Oamenii nu mai au bani așa cum spune consultantul fiscal Adrian Negrescu sau renunță la cheltuieli speriați de ceea ce va urma. Nimeni nu mai crede în declarațiile optimiste, de la Palatul Victoria, rostite pe un ton apăsat și cu sprâncenele încruntate. Cu atât mai mult cu cât realitatea imediată înseamnă noi majorări de taxe și impozite locale, concedieri colective, tăieri salariale și înghețarea pensiilor.

„S-au făcut vânzări mai mici și despre asta este vorba. Vânzările în toate sectoarele economice au scăzut, de la comerțul cu amănuntul la imobiliare, la tot ceea ce consumăm noi, produse și servicii. De ce? Pentru că, din păcate, populația nu mai are bani: facturile sunt foarte mari, au explodat de-a dreptul la energie, la gaze, mâncarea costă din ce în ce mai mult, astfel că oamenii și-au redus foarte mult consumul”, a declarat Negrescu la Antena 3.

Statul a încasat mai puțini bani

Toate acestea au dus la reducerea consumului, în august, cu peste 7%, raportat la luna precedentă, conform statisticilor INS. Pe cale de consecință, statul a încasat cu aproape 3% mai puțin din TVA, comparativ cu luna precedentă. Concret, reducerea consumului a dus la pierderi de 350 de milioane de lei din TVA, conform datelor

„Mai mult, investitorii, cei care susțin până la urma urmei economia asta prin crearea de locuri de muncă, prin lanțuri economice, și-au redus foarte mult expunerile, adică și-au redus din investiții, au dat afară peste 20.000 de oameni în acest an în sectorul privat, iar lanțurile economice nu mai funcționează. Este un blocaj financiar care se accentuează pe zi ce trece”, a mai spus Adrian Negrescu.

Ceea ce nu face decât să confirme afirmațiile celor care spun că austeritatea nu aduce nimic bun, nici pentru populație și nici pentru statul care o practică. Explicația este simplă: majorarea TVA s-a transferat în proporție de peste 85% în prețul final de la raft. Iar scumpirile i-au făcut pe români să dea dovadă de mai multă prudență, arată Antena 3 CNN.

„Consumul este în scădere, semn că oamenii nu își mai permit să cumpere ca înainte. Veniturile din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, în pofida majorării nivelului accizei cu peste 14,4%”, arată o comunicare de presă a ANAF.

Majorarea TVA a dus la cea mai mare scădere a consumului din Europa

Potrivit Eurostat, România înregistrează printre cele mai mari scăderi a consumului, la nivel european, de 4,5% în septembrie. Doar Estonia depășește țara noastră. Datele INS arată că de la o lună la alta consumul a scăzut cu peste 7%.

Efectul este vizibil și în coșul de cumpărături, potrivit calculelor Asociaţiei Micilor Comercianţă.

Un român cheltuia în medie 600 de lei pe săptămână în iulie, însă în august suma a scăzut la 500 de lei. Inflația de 9,8% rupe tot mai mult din puterea de cumpărare. Banca Naţională Română se așteaptă ca, în luna decembrie, să avem o inflație la fel destul de ridicată, de 9,6.

Doar Ilie Bolojan crede în austeritate

În ciuda datelor statistice care arată rău după majorarea TVA, premierul Ilie Bolojan are o altă părere. Zilele trecute, într-o postare pe Facebook, el se lăuda cu politica de austeritate spunând că dă roade. Într-o notă optimist-festivistă situația economică, premierul lăuda cifrele obținute după implementarea poliicilor de austeritate.