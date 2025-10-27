Austeritatea scoate oamenii în stradă. Mai multe sindicate vor organiza un protest în fața sediului Guvernului, acuzând măsurile impuse de Ilie Bolojan.

Austeritatea scoate sindicatele în stradă

Patru mari confederaţii sindicale au anunțat că vor organiza o de protest în fața sediului Guvernului condus de Ilie Bolojan. Sindicaliștii nu acceptă austeritatea impusă de actuala guvernare. De asemenea, reclamă „dispreţul faţă de muncă şi cei care muncesc” pe care îl manifestă premierul în funcție.

Anunțul cu privire la mișcările de protest a fost făcut de liderii sindicali într-o conferință de presă comună. La proteste vor participa reprezentanții Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), ai Confederaţiei Naţionale Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR – Frăţia şi membrii Confederaţiei Sindicalăe Naţională Meridian.

Sindicaliștii mizează pe un număr mare de participanți la această acțiune de protest comună.

Ce revendicări au sindicaliștii de la guvern

Sindicatele nu sunt de acord cu austeritatea impusă de Ilie Bolojan marii majorități a românilor. Aceștia sunt obligați, prin majorările de taxe și impozite, eșecul guvernării PNL-PSD anterioară. Totodată, sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor.

De asemenea, cer respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă și oprirea măsurilor de austeritate impuse doar populaţiei. Ei mai cer protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie. Sindicatele se opun concedierilor colective dorite de Ilie Bolojan.

Actualul premier a intrat în conflict cu sindicatele, dar și cu partenerii de coaliție din cauza măsurilor pe care le promovează. Practic, Ilie Bolojan a plasat costurile reducerii deficitului pe spatele populației. El a introdus majorări de taxe și impozite, inclusiv la nivel local, concedieri colective și alte măsuri menite să îngreuneze povara fiscală de pe umerii populației și a simplilor funcționari.

Bolojan impune austeritatea cu dublă măsură

Deși a promis, încă de la preluarea mandatului, Bolojan nu a făcut nimic pentru a reduce sinecurile la stat. În vreme guvernul se războiește cu românii de rând, marilor sinecuriști le-au fost prelungite mandatele.

Guvernul nu a luat nici o măsură pentru prioritizarea și eficientizarea cheltuielilor în administrația locală și centrală. Premierul vorbește doar de reducerea cheltuielilor în administrație, fără să pomenească de eficientizarea acestora.

Aceasta este, de altfel, problema planului Bolojan referitor la . Pe de-o parte, prin creșterea taxelor și impozitelor locale, dar și a concedierilor colective, primarii și președinții consiliilor județene vor avea mai mulți bani la dispoziție. Pe de altă parte, în lipsa unor mecanisme care să impună aleșilor locali reguli de eficientizare și economisire a banilor publici, bugetele vor fi risipite ca și până acum

Cel mai elocvent exemplu, în acest sens, este „paranghelia de criză” organizată de primăria Oradea cu prilejul zilelor orașului, care a costat 2,5 milioane de lei. Ilie Bolojan a girat această petrecere, fiind prezent la evenimentul costisitor. De altfel, Primăria Oradea a alocat 10 milioane de lei pentru petreceri și evenimente publice, în acest an de criză, conform .