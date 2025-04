Avertismentul Dianei Șoșoacă: „Se discută despre anularea alegerilor, de aceea este și OSCE-ul în România. Dacă nu vom fi foarte atenți, Ursula von der Leyen ne va băga într-un război” (VIDEO)

transmite mesaje de la Mar-a-Lago. Aflată în vizită în Statele Unite, Șoșoacă a declarat că înainte de a merge acolo, i-a trimis o scrisoare președintelui american în care i-a cerut să nu recunoască alegerile din România pentru că sistemul democratic a fost distrus.

„Se discută despre anularea alegerilor în România, de aceea este și OSCE-ul în România”

Declarațiile le-a făcut în emisiunea Talk B1, moderată de Irina Petraru.

“Știți că înainte să vin aici, eu am transmis o scrisoare atât președintelui Trump, cât și președintelui Putin. În urma acelei scrisori trimise de mine și a înștiințărilor cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale în România, cu privire la, mă rog, încălcarea efectivă a tot ceea ce înseamnă democrație, Administrația Trump a decis să suspende Visa Waiver pentru România. Deci eu la masă, la acest eveniment, am stat cu unul dintre cei mai importanți congresmeni, Brian Mast, am și filmarea, ați văzut-o, am stat lângă lângă el.

Am discutat cu el și cu o consilierii săi, și cu reprezentanți ai administrației Trump, care stăteau la aceeași masă cu mine, nu numai că nu se vor recunoaște alegerile, se discută despre anularea alegerilor în România, de aceea este și OSCE-ul în România. Atenție, că dacă nu vom fi foarte atenți, Ursula von der Leyen ne va băga într-un război în care vor muri oameni ori nimeni nu își dorește așa ceva. Președintele Trump își dorește enorm de mult pacea în regiune”, a avertizat Diana Șoșoacă.