Avocații sfătuiesc Guvernul să ceară imperativ retragerea dosarului Roșia Montană de la UNESCO, pentru a plăti 4 cu miliarde mai puțin. Bogdan Gheorghiu: Despăgubiri vom plăti oricum

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, susține că avocații sfătuiesc Ministerul Finanțelor, reprezentantul statului român în procesul de arbitraj de la Washington, să ceară imperativ retragerea dosarului privind Roșia Montană de la UNESCO. Dacă acesta este retras, spune oficialul, România va plăti despăgubiri de circa 1 miliard de dolari, față de cele 5 miliarde de dolari pe care le-ar plăti dacă l-ar menține.

Ministrul Culturii a precizat că la reuniunea UNESCO din luna iulie va acționa conform mandatului încredințat, însă spune că își dorește din tot sufletul să fie în situația „în care să asistăm la integrarea Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial UNESCO”.

Avocații sfătuiesc Guvernul să ceară imperativ retragerea dosarului Roșia Montană de la UNESCO, susține Bogdan Gheorghiu

„Cert este că Ministerul Culturii nu poate avea altă poziție decât aceea de a apăra patrimoniul. Eu știu că acel proces pune în pericol statul român de a fi obligat să achite o sumă mare, iar avocații care ne reprezintă sfătuiesc Ministerul Finanțelor să ceară imperativ această retragere”, a declarat Bogdan Gheorghiu, joi, la Radio Guerrilla.

Statul român va plăti despăgubiri oricum, spune ministrul.

„Într-un fel, este de înțeles, pentru că statul român, în procesul acesta de arbitraj de la Washington, este reprezentat de Ministerul Finanțelor, care a angajat o firmă de avocatură, dar ceea ce am întrebat și eu în ședința de Guvern și a întrebat și premierul este, bun, Ministerul Finanțelor spune că dacă menținem dosarul plătim 5 miliarde, dacă îl retragem plătim în jur de 1 miliard, pentru că despăgubiri plătim oricum, așa spun avocații, dar ideea este, ne garantează cineva că dacă retragem acum dosarul și mai așteptăm vreo 5 ani, pentru că ar trebui să reluăm toată procedura de la capăt, într-adevăr va fi acea diferență. Or, nimeni nu garantează acest lucru. Să nu fie o încercare de aruncare a pisicii, așa, preventiv, în cazul în care pierdem să arătăm cu degetul spre cei care n-au retras dosarul când a ordonat, nu știu, o firmă de avocatură”, a adăugat el.

Potrivit oficialului, „treaba Ministerului Culturii este să apere patrimoniul”, iar „treaba Ministerului Finanțelor este să apere banii”.

„Ministerul Culturii, în calitate de reprezentant al Guvernului la Convenția patrimoniului mondial cultural și național, va respecta decizia Guvernului în această speță și noi în cadrul reuniunii UNESCO din luna iulie, luna curentă, vom acționa conform mandatului încredințat, dar eu, ca ministru al Culturii, vă garantez că îmi doresc din tot sufletul să fiu în situația în care să asistăm la integrarea Roșiei Montane în Patrimoniul Mondial UNESCO”, a mai spus ministrul Bogdan Gheorghiu.

Florin Cîțu: Niciodată nu am cerut să fie retras proiectul Roșia Montană de la UNESCO

Tot joi, premierul Florin Cîțu a declarat că nu a cerut niciodată retragerea dosarului.

„În ceea ce privește Guvernul, că am văzut mai multe fake news și în ceea ce privește persoana mea, niciodată nu am cerut să se retragă un proiect, niciodată nu am luat o decizie oficială în acest sens. Discuțiile sunt la nivelul coaliției. Coaliția trebuie ă decidă. Președintele PNL care reprezintă PNL în coaliție a propus ca dosarul să meargă mai departe, deci acolo trebuie să fie luată decizia”, a spus primul-ministru.