Acasa » Politică » Daniel Băluță: „În București este o prăbușire a puterii de cumpărare, a mediului privat. Totul s-a scumpit, curentul, gazul. Cum să trăiască oamenii? Salariile n-au crescut” (VIDEO)

Ana Maria
09 feb. 2026, 21:48
Sursa foto: Facebook / @Daniel Băluță
Cuprins
  1. Scumpiri în lanț, în Capitală: Care este situația economică în București
  2. Câți locuitori din Sectorul 4 și-au achitat taxele locale până acum

Scumpiri în lanț, în Capitală. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a tras un semnal de alarmă în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV, cu privire la dificultățile economice resimțite tot mai puternic de bucureșteni. Potrivit edilului, Capitala traversează o perioadă complicată, marcată de scăderea puterii de cumpărare și de presiuni tot mai mari asupra mediului privat.

În opinia sa, creșterea inflației, majorarea taxelor locale și scumpirea utilităților au creat un context dificil atât pentru populație, cât și pentru firmele care activează în București.

Scumpiri în lanț, în Capitală: Care este situația economică în București

Daniel Băluță susține că nivelul ridicat al inflației afectează direct bugetele familiilor și activitatea companiilor. Edilul a subliniat că scumpirile din ultimul an se resimt puternic în costul vieții, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile, care ajung să plătească sume tot mai mari pentru cheltuielile de bază.

Primarul Sectorului 4 a atras atenția asupra impactului major pe care îl au majorările de taxe și impozite asupra mediului de afaceri. Potrivit acestuia, creșterile de până la șapte ori ale impozitelor pe proprietăți pun o presiune suplimentară pe companii, într-un moment în care costurile cu energia și utilitățile sunt deja ridicate.

În București este o prăbușire a puterii de cumpărare, a mediului privat. Gândiți-vă că avem o inflație gigantă de 10%. Gândiți-vă au crescut taxe și impozite pe proprietăți de până la 7 ori, mai ales pentru agenții economici. Gândiți-vă că cei vulnerabili suferă îngrozitor, persoanele cu dizabilități plătesc sume uriașe pentru chestiunile acestea.

Totul s-a scumpit, curentul s-a scumpit, gazul s-a scumpit, gigacaloria s-a scumpit. Spuneți-mi și mie cum vreți să trăiască oamenii? Nu-i normal să se întâmple ceea ce se întâmplă?
Salariile nu au crescut, ba din contră, domnul Bolojan se ocupă să taie, să taie și să taie. Nu merge așa”, a spus Băluță.

Câți locuitori din Sectorul 4 și-au achitat taxele locale până acum

Întrebat despre nivelul de colectare a taxelor și impozitelor locale în Sectorul 4, Daniel Băluță a declarat că procentul celor care au reușit să își achite obligațiile până în prezent este unul scăzut.

Foarte puțini. Foarte puțini. 20% maxim. Oamenii așteaptă, probabil că lucrul ăsta îl așteaptă (n.red.: să scadă taxele)”, a mai spus Daniel Băluță.

