Băsescu dezaprobă eliminarea dreptului de veto în adoptarea deciziilor UE. Cum comentează inițiativa Ursulei von der Leyen (VIDEO)

Băsescu dezaprobă eliminarea dreptului de veto în adoptarea deciziilor UE. Cum comentează inițiativa Ursulei von der Leyen (VIDEO)

Adrian Teampău
14 apr. 2026, 18:43
Fostul președinte Traian Băsescu captură video B1TV

Ursula von der Leyen a propus, în contextul alegerilor pierdute de Viktor Orban, eliminarea dreptului de veto în adoptarea deciziilor de politică externă ale Uniunii Europene. Măsura nu este văzută cu ochi buni de fostul președinte Traian Băsescu

Cum vede Băsescu propunerea făcută de Ursula von der Leyen

Fostul președinte Traian Băsescu nu vede cu ochi buni inițiativa pe care a lansat-o Ursula von der Leyen în actualul context politic. În opinia sa, renunțarea la conses, în adoptarea deciziilor la nivel comunitar nu este benefică în actuala formulă de organizare a Uniunii Europene. O astfel de procedură ar avea logică, crede el, doar în contextul realizării Statelor Unite ale Europei.

„Dacă luăm direcția înființării Statelor Unite ale Europei, va fi altceva (dacă va fi adoptată inițiativa de renunțare la dreptul de veto – n. red. ). Dar până atunci este cale lungă și nu putem accepta, așa cum nu putem accepta nici ideea Europei cu două viteze în care unii au mi multe drepturi, iar alții mai puține. Trebuie să rămânem așa cum este prevăzut în tratate, cu dreptul la veto sau consensul ca instrument de luarea deciziilor”, a declarat categoric Băsescu.

Comentariile sale vin în contextul unui mesaj transmis de la Bruxelles, de șefa Comisiei Europene, imediat după anunțarea victoriei lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria. Președinta Comisiei Europene a salutat schimbarea de regim de la Budapesta, dar a anunțat că a venit momentul trecerii la votul cu majoritate calificată în deciziile UE de politică externă.

„A fost o seară excepțională. Dar cred că ar trebui să analizăm și lecțiile învățate în cadrul Uniunii Europene. De exemplu, cred că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistematice, așa cum am văzut în trecut. Și ar trebui să folosim impulsul de acum pentru a avansa pe această temă”, a transmis von der Leyen.

De ce se dorește schimbarea procedurii de vot

Ursula von der Leyen, la fel ca mai mulți lideri occidentali din UE, consideră că renunțarea la consens, în adoptarea deciziilor comunitare ar evita, pe viitor, un blocaj pe anumite decizii sensibile. Viktor Orban a blocat mai multe decizii privind războiul din Ucraina. Ultima oară a făcut-o cu privire la împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Comisia intenționează să-l acorde Ucrainei.

În acest context, șefa CE a reluat subiectul eliminării unanimității din cadrul deciziilor de politică externă ale Uniunii Europene. Ea a făcut trimitere la victoria lui Peter Magyar și a partidului său Tisza.

„Așadar, vreau să reamintesc ce am spus odată într-un discurs către poporul maghiar. Suntem o singură familie. Povestea voastră este povestea noastră. Viitorul vostru este viitorul nostru. Și vom fi alături de voi la fiecare pas”, a declarat președinta Comisiei Europene.

