Politică

Traian Avarvarei
07 oct. 2025, 09:16
Becali îl acuză pe Simion de trădare: „Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert”. Sursa foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe
Cuprins
  1. Ce ieșire dură a avut Becali la adresa lui Simion
  2. De unde a plecat conflictul dintre Becali și Simion
  3. Cu cine e dispus Becali să se alieze

Becali îl acuză pe Simion de trădare. Un nou episod se consumă în disputa dintre patronul FCSB și liderul AUR. Becali, care este și deputat, a lansat amenințări fără precedent la adresa fostului său protejat.

Ce ieșire dură a avut Becali la adresa lui Simion

Considerat tras pe sfoară de George Simion, Gigi Becali vrea să-i dea o lecție și să-i facă și concurență, înființând un nou partid.

„Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat. Dacă Simion nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert.

Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri. Vorbește despre mine pe TikTok și mă face «Iuda». Eu l-am primit în casă, l-am ajutat, l-am considerat ca pe un băiat de-al meu. Iar el, în loc să fie recunoscător, e împotriva mea”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport, potrivit Fanatik.

De unde a plecat conflictul dintre Becali și Simion

Scandalul dintre cei doi a început cu mai multe luni în urmă, când AUR a propus mai multe amendamente la Legea Sportului ce prevedeau să fie considerate profesioniste și cluburile de drept public și, practic, să fie lăsate să performeze în Liga 1.

Toate amendamentele au fost respinse. Supărat, George Simion a făcut acuzații dure, chiar de la tribuna Parlamentului, la adresa celor care nu au acceptat modificările legislative astfel încât CSA Steaua să beneficieze de ele.

„Vă acuz de trafic de influență pentru legea pe care urmează să o promovați pentru un anumit club sportiv, împotriva intereselor și împotriva unei unități de măsură. Dacă sunt bani publici, acești bani publici trebuie să deservească toate cluburile de fotbal!

Nu treceți o lege pe repede-înainte, prinsă în ace, prin Camera Deputaților, doar ca să favorizați un anumit deputat neafiliat sau un președinte de Consiliu Județean. Felul în care treceți legi prin această cameră nu vă face doar penali, ci și penibili”, a spus atunci George Simion.

Cu cine e dispus Becali să se alieze

Recent, patronul FCSB a afirmat că e dispus să se alieze inclusiv cu Călin Georgescu pentru a face un partid concurent AUR-ului: „Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu eu”.

„Dacă AUR va rămâne în frunte și peste trei-patru ani, atunci voi intra în politică eu. Orice partid ar fi, chiar și cu corupți, Simion trebuie exclus! Dacă el va rămâne simplu deputat, senator, nu mă bag. Dar dacă va rămâne să conducă, atunci eu chiar sunt trădător dacă nu mă implic ca acest om să cadă. Dacă, de exemplu, Georgescu face un partid politic și îl lichidează pe Simion, nu mă mai bag eu. Georgescu are nebunia lui, dar nu-i mincinos”, a mai declarat Gigi Becali.

