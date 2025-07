Bodog (PSD) critică CASS-ul pentru persoanele vulnerabile: “Unele măsuri vor duce la disponibilizări. De unde să-și plătească asigurarea de sănătate, în condițiile în care rămâne fără salariu, fără slujbă?” (VIDEO)

(PSD), fost ministru al Sănătății, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre plata pentru cei care sunt în prezent coasigurați și nu vor mai fi după 1 august, adică persoanele fără venit.

Bodog a exprimat îngrijorări majore legate de propunerea de extindere a contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele vulnerabile. Acesta a atras atenția asupra potențialelor consecințe negative.

Fostul ministru a avertizat că implementarea acestor măsuri fiscale ar putea afecta mulți români, în contextul în care vor avea loc și multe disponibilizări. Întrebarea crucială pe care a ridicat-o este cum își vor permite oamenii să plătească asigurarea de sănătate în condițiile în care ar rămâne fără un loc de muncă sau fără salariu.

„De unde să-și plătească asigurarea de sănătate, în condițiile în care rămâne fără salariu, fără slujbă?”

Declarațiile lui Bodog vin în contextul în care Comisia Europeană ar fi apreciat pachetul fiscal, dar a semnalat o problemă în extinderea CASS la categoriile vulnerabile, sugerând că acestea nu ar trebui lăsate fără acoperire în sistemul public de sănătate.

“Da, asta este, din nou, o problemă. Chiar am discutat astăzi cu unul dintre angajații Senatului care mi-a spus că soției lui i s-a întrerupt contractul de muncă și era această întrebare, dacă este sau nu este asigurată, ca urmare a faptului că soțul are un contract de muncă valabil și are asigurare, adică dacă mai există această calitate de coasigurat.

Și aici ar trebui, cred că să facem distincție, că persoana respectivă e dintr-o familie cu 3 copii și trebuie să fim foarte atenți în momentul în care luăm și dacă comunicăm, dar în momentul în care luăm astfel de decizie, pentru că toate aceste măsuri vor duce, până la urmă, dacă se aplică așa cum cum au fost enunțate, unele dintre ele vor duce la disponibilizări. De unde să-și plătească asigurarea de sănătate, în condițiile în care rămâne fără salariu, fără slujbă. Cum? Adică rămân în aer, pur și simplu, neasigurați?”, a spus Bodog.