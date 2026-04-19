Criza din Orientul Mijlociu continuă să producă unde de șoc, iar autoritățile române avertizează că efectele economice nu se vor opri curând. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că inclusiv dacă luptele s-ar termina imediat, impactul s-ar resimți în continuare pentru multe luni.

Cât timp vom resimți efectele conflictului

Bogdan Ivan a declarat că problemele generate de război vor continua între șase și nouă luni, chiar și într-un scenariu optimist. Oficialul susține că piețele internaționale reacționează lent, iar blocajele logistice nu dispar peste noapte.

„Chiar dacă mâine se închide acest război, încă șase până la nouă luni vom simți efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbești cu alți oameni”, a spus ministrul.

Acesta a vorbit duminică, în cadrul conferinței extraordinare organizate pentru alegerea președintelui PSD Sector 4, unde a descris contextul economic drept unul tensionat.

Ce produse sunt vizate

Ministrul Energiei afirmă că efectele nu se limitează la carburanți și electricitate, ci ating și zona agricolă. Potrivit acestuia, dificultățile de transport pentru fertilizatori pot crea probleme în producția alimentară.

„Faptul că 40% din fertilizatorii mondiali ar fi trebuit să treacă prin acea strâmtoare și nu ajung acum la culturile de primăvară determină automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri și la iarnă.” În opinia sa, lanțurile globale de aprovizionare rămân vulnerabile, iar orice blocaj major se transmite rapid în prețuri și disponibilitatea produselor.

a precizat că deja există state afectate de lipsa combustibilului, deși România nu se află momentan în această situație. Totuși, presiunea asupra pieței rămâne ridicată. „Faptul că deja avem prețuri atât de mari la combustibil – și lipsă de combustibil în anumite state, nu în România – reprezintă o provocare”, a explicat ministrul, potrivit Antena3.

Ministrul spune că poartă discuții constante cu parteneri externi pentru a evita sincopele de aprovizionare și pentru a menține fluxurile funcționale.

Cum încearcă statul să evite problemele

Oficialul a explicat că, în ultimele săptămâni, a avut contacte cu instituții și miniștri din mai multe state. Scopul acestor discuții este identificarea rapidă a soluțiilor pentru aprovizionarea cu resurse esențiale. „De o lună și jumătate, până la orele 2-3 dimineața, pe șase fusuri orare, vorbesc cu alți omologi, cu cei de la , cu cei din Kazahstan, din Azerbaidjan”, a adăugat Ivan.

El avertizează că România trebuie să reacționeze rapid într-un climat internațional instabil, altfel riscurile economice pot crește semnificativ.