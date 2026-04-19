Bogdan Ivan avertizează că efectele războiului din Orient vor dura luni întregi. Cum va resimți România această criză

Iulia Petcu
19 apr. 2026, 16:01
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Cuprins
  1. Cât timp vom resimți efectele conflictului
  2. Ce produse sunt vizate
  3. Cum încearcă statul să evite problemele

Criza din Orientul Mijlociu continuă să producă unde de șoc, iar autoritățile române avertizează că efectele economice nu se vor opri curând. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că inclusiv dacă luptele s-ar termina imediat, impactul s-ar resimți în continuare pentru multe luni.

Cât timp vom resimți efectele conflictului

Bogdan Ivan a declarat că problemele generate de război vor continua între șase și nouă luni, chiar și într-un scenariu optimist. Oficialul susține că piețele internaționale reacționează lent, iar blocajele logistice nu dispar peste noapte.

„Chiar dacă mâine se închide acest război, încă șase până la nouă luni vom simți efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbești cu alți oameni”, a spus ministrul.

Acesta a vorbit duminică, în cadrul conferinței extraordinare organizate pentru alegerea președintelui PSD Sector 4, unde a descris contextul economic drept unul tensionat.

Ce produse sunt vizate

Ministrul Energiei afirmă că efectele nu se limitează la carburanți și electricitate, ci ating și zona agricolă. Potrivit acestuia, dificultățile de transport pentru fertilizatori pot crea probleme în producția alimentară.

„Faptul că 40% din fertilizatorii mondiali ar fi trebuit să treacă prin acea strâmtoare și nu ajung acum la culturile de primăvară determină automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri și la iarnă.” În opinia sa, lanțurile globale de aprovizionare rămân vulnerabile, iar orice blocaj major se transmite rapid în prețuri și disponibilitatea produselor.

Bogdan Ivan a precizat că deja există state afectate de lipsa combustibilului, deși România nu se află momentan în această situație. Totuși, presiunea asupra pieței rămâne ridicată. „Faptul că deja avem prețuri atât de mari la combustibil – și lipsă de combustibil în anumite state, nu în România – reprezintă o provocare”, a explicat ministrul, potrivit Antena3.

Ministrul spune că poartă discuții constante cu parteneri externi pentru a evita sincopele de aprovizionare și pentru a menține fluxurile energetice funcționale.

Cum încearcă statul să evite problemele

Oficialul a explicat că, în ultimele săptămâni, a avut contacte cu instituții și miniștri din mai multe state. Scopul acestor discuții este identificarea rapidă a soluțiilor pentru aprovizionarea cu resurse esențiale. „De o lună și jumătate, până la orele 2-3 dimineața, pe șase fusuri orare, vorbesc cu alți omologi, cu cei de la Agenția Mondială a Energiei, cu cei din Kazahstan, din Azerbaidjan”, a adăugat Ivan.

El avertizează că România trebuie să reacționeze rapid într-un climat internațional instabil, altfel riscurile economice pot crește semnificativ.

Tags:
Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Acuzații reciproce de încălcare a armistițiului, între Iran și SUA
Politică
Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Acuzații reciproce de încălcare a armistițiului, între Iran și SUA
Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură
Politică
Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură
Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
Politică
Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
Politică
Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
Politică
Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
Politică
BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
Grindeanu denunță „șobolănismele” din actul de guvernare. Replică acidă pentru Ilie Bolojan
Politică
Grindeanu denunță „șobolănismele” din actul de guvernare. Replică acidă pentru Ilie Bolojan
Întâlnire între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Grindeanu: „Mă gândeam să vin cu cafeaua de acasă”
Politică
Întâlnire între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Grindeanu: „Mă gândeam să vin cu cafeaua de acasă”
Nicușor Dan lansează „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Printre invitați se numără și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European
Politică
Nicușor Dan lansează „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Printre invitați se numără și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European
Diana Buzoianu anunță sesizări la ANI și DNA. Ce a descoperit Corpul de Control în administrația Deltei (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu anunță sesizări la ANI și DNA. Ce a descoperit Corpul de Control în administrația Deltei (VIDEO)
Ultima oră
17:21 - Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Acuzații reciproce de încălcare a armistițiului, între Iran și SUA
16:50 - Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură
16:11 - Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
15:24 - Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
14:02 - Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor
13:34 - CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
12:54 - Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
11:37 - BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
10:55 - Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
10:18 - Vremea azi, 19 aprilie. Temperaturile cresc și soarele revine în mai multe regiuni