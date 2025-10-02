Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reiterat miercuri faptul că românii plătesc cea mai scumpă factură la energie din Europa.

De ce au ajuns românii să plătească cea mai scumpă factură la energie

Bigdan Ivan a precizat într-o intervenție pentru că prețurile mari la energie sunt cauzate de faptul că România este nevoită să importe energie în anumite intervale orare, pe fondul unei infrastructuri deficitare și a dezafectării mai multor capacități de producție.

În ciuda acestor probleme, ministrul Energiei a mai precizat că guvernările anterioare și-au asumat prin PNRR închiderea centralelor pe cărbune până la finalul anului 2026.

„România plătește cel mai scump curent electric din Europa pe anumite intervale orare. În medie, în ultima săptămână, pe tranzacțiile de pe bursă, avem 145 de euro în comparație cu media de 61 de euro per megawatt oră din Franța.

În ultimii 10 ani, România a scos din producție aproximativ 7.000 de megawați, capacitate de producție bazată pe gaz și pe cărbune, capacitate de producție în bandă, și nu a pus în loc decât 1200 de megawați sub forma altor capacitați de producție energetică în bandă”.

Bogdan Ivan a atras atenția asupra lipsei capacităților de stocare. Consecința? Doar în cursul zilei de miercuri România a vândut megawatt-ul în Ungaria pe 1 leu, dar în perioda de vârf a consumuli a importat megawatt-ul cu până la 2500 de lei.

România a investit masiv in panouri fotovoltaice, fără a asigura la pachet și capacități de stocare. Când avem soare în România, avem și în Bulgaria și Grecia, și în Ungaria, si in Austria și în toată zona noastră.

Vă dau datele de ieri. România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenți, adică un leu. Iar noi avem intervale de timp între orele 6 și 10 seara, în care România importă megawattul de energie cu 1000, 2000 sau 2500 lei”.

Bogdan Ivan arată cu degetul spre guvernările anterioare

România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat in importator, a mai precizat Bogdan Ivan.

„România și-a asumat prin PNRR. Pot fi întrebați miniștrii Fondurilor Europene de atunci cum România și-a asumat cea mai agresivă țintă de decarbonizare:, să închidă minele și centralele pe cărbune din Valea Jiului și de la Complexul Energetic Oltenia până la 31 decembrie 2025.

În comparație, Germania și Polonia au ales ca țintă anul 2040, respectiv 2050. Când m-am dus acum două săptămâni să renegociez deschiderea Jalonului 119, prin care am cerut o amânare pentru închiderea centralelor pe cărbune din România, pentru că am avea un pericol real de energie insuficientă și de black-out, Comisia Europeană mi-a spus: „Domnule ministru, România și-a asumat asta, nu noi. Noi v-am dat 2,6 miliarde de euro să faceți noi capacități de producție a energiei bazate pe gaz așa cum le-ați ales voi. Aveți contracte de finanțare semnate în 2022 – 2023” .

România riscă să returneze 2,6 miliarde de euro

Ministrul Energiei a mai precizat că România are la dispoziție trei luni pentru a convinge Comisia că prelungească termenul pentru oprirea centralelor pe cărbune. Dar există riscul ca România să fie obligată să restituie 2,6 miliarde de euro, bani primiți prin PNRR:

“Noi suntem într-o situație destul de complicată, ca în trei luni de zile să rezolvăm o problemă acută a sistemului energetic național și să convingem Comisia Europeana că nu vom închide centralele pe cărbune pana când nu vom avea noi capacități de le înlocui.

Sau să dăm înapoi două miliarde, pentru că noi banii i-am luat”, a spus ministrul Energiei.