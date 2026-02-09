Bogdan Ivan, , nu se va prezenta în fața parlamentarilor care l-au convocat la „Ora guvernului”. La fel ca și , oficialul guvernamental a cerut amânare.

Bogdan Ivan „fentează” Parlamentul

Ministrul Energiei a transmis Biroului permanent al solicitarea ca dezbaterea de la „Ora Guvernului” să fie reprogramată. El a sugerat ca ședința să aibă loc săptămâna viitoare. Bogdan Ivan procedează precum Ilie Bolojan care a refuzat să dea explicații în , invocând programul încărcat.

„Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă faptul că, din cauza unor motive personale imperative şi neprevăzute, domnul ministru Bogdan Ivan nu va putea participa la reuniunea parlamentară «Ora Guvernului» programată pentru data de 9 februarie. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a analiza posibilitatea reprogramării participării domniei sale la «Ora Guvernului» pentru data de 16 februarie”, a transmis Ministerul Energiei.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercurea trecută, solicitarea Grupului parlamentar USR de a-l chema în fața parlamentarilor pe ministrul Energiei. Oficialului guvernamental i-au fost solicitate clarificări cu privire la criza apei potabile din Curtea de Argeş. Solicitarea a venit din partea USR, partener la guvernare cu PSD.

„USR solicită participarea domnului Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, în vederea susţinerii dezbaterii politice organizate la Ora Guvernului din data de 9 februarie 2026. Pentru prima dată după 60 ani lacul de acumulare Vidraru a fost golit ca urmare a procesului de întreţinere şi modernizare a amenajării hidroenergetice Vidraru, lucrări de o importanţă naţională”, a transmis USR.

Solicitarea USR pentru ministrul Energiei

În solicitarea care îl vizează pe Bogdan Ivan, USR, arată că deși necesitatea efectuării acestor lucrări era cunoscută de mai mulți ani, autoritățile nu au luat măsuri pentru protejarea populației locale.

„Constatăm însă că, deşi era deja cunoscut de aproximativ zece ani că aceste lucrări sunt necesare şi urmează să fie efectuate, de mai bine de trei luni de zile zeci de mii de locuitori din municipiul Curtea de Argeş şi din localităţile limitrofe se confruntă cu o criză a lipsei de apă potabilă”, se arată în solicitare.

În acest context, partenerii din USR îi solicită ministrului să prezinte un plan de măsuri concrete pentru a preîntâmpina o eventuală criză a apei potabile,

„În acest context, îi solicităm domnului ministru Bogdan-Gruia Ivan să ne prezinte care este planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile pe care le întreprinde în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile”, se arată în solicitarea USR.