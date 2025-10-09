Bolojan a dezvăluit costul total al salariilor bugetarilor, într-un an: “Dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu” / Răspunsul direct dat de premier, întrebat dacă va crește TVA-ul la 24% (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a precizat, joi, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că nu se pune problema ca TVA-ul să ajungă la 24%. Bolojan a adăugat că problema reală este necesitatea continuării reducerilor bugetare, nu ca o opțiune politică, ci ca o obligație financiară.

Prim-ministrul a mai menționat că România plătește anual 11 miliarde de euro doar pentru dobânzi la împrumuturi, o sumă comparabilă cu costul Autostrăzii Moldovei de la București la Pașcani. Acești bani sunt considerați irosiți.

Dacă sumele împrumutate într-un an ar fi folosite pentru drumuri expres, s-ar putea construi 2500 km în doar un an, o realizare semnificativă față de cei aproximativ 1200 km construiți în 40 de ani.

Costul total anual al salariilor din sectorul public este de aproximativ 150 miliarde de lei (30 miliarde de euro), a mai adăugat Bolojan.

Premierul a subliniat că dacă România ar menține investițiile și cheltuielile normale fără a recurge la noi împrumuturi, nu ar putea plăti niciun salariu în sectorul public. Toate salariile din acest sector sunt, practic, susținute integral din împrumuturi. Aceasta demonstrează complexitatea și gravitatea situației financiare.

Care este costul total al salariilor din sectorul public, într-un an

Întrebat dacă ar putea să crească TVA-ul la 24%, Bolojan a răspuns:

„Nu se pune această problemă. Se pune problema că dacă nu continuăm să facem aceste reduceri, nu pentru că vrea un premier sau altul, pentru că asta este o necesitate, la un moment dat, veniturile îți cresc cât îți cresc, cheltuiele nu scad și din nou ajungi să-ți faci o socoteală și să-ți dai seama că plătești cum am plătit anul acesta 11 miliarde de euro doar dobânzi, ceea ce înseamnă o sumă foarte mare și am dat exemplul că, de fapt, este Autostrada Moldovei, de la București la Pașcani, doar dobânzile.

Gândiți-vă că dacă tot creditul pe care l-am luat anul acesta l-am duce în lucrări de drumuri expres, am face într-un an de zile 2500 de km de drumuri expres, adică am trece Carpații de la Chișinău și până la granița de vest, ne-am duce până în București, până la Craiova, peste tot, și asta în condițiile în care, timp de 40 de ani, am făcut puțin peste 1200 de km.

Ăștia sunt banii pe care îi irosim. Gândiți-vă că costul total al salariilor din sectorul public, într-un an de zile, este aproximativ 150 de miliarde de lei, deci este exact cam 30 de miliarde de euro. Practic, noi, dacă am continua cu investițiile și cu ceea ce se întâmplă în condiții normale astăzi, dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu în sectorul public”, a precizat premierul.

Cum arată situația bugetară, de fapt

Bolojan a menționat că, pe lângă criza bugetară, țara se confruntă și cu o criză de încredere. El a mai adăugat că spunerea adevărului este esențială pentru ca românii să înțeleagă gravitatea situației și necesitatea măsurilor, nu ca o impunere externă, ci ca un interes vital al țării”.

“Ca oamenii să înțeleagă cât de complicată este situația. Dacă menținem investițiile și toate celelalte chelteli normale, dacă nu luăm împrumuturi, asta reprezintă contravaloarea salariilor din sectorul public din România, într-un an de zile. Aceasta este realitatea.

Și atunci, când vii și promiți facilități, scutiri și așa mai departe, dacă ești un om rațional, înțelegi că nu ești o țară care nu are niciun deficit sau are un fond suveran, cu zeci de miliarde de euro în fond, care își poate permite să facă aceste lucruri și eu aș vrea să dau tot felul de vești bune. De ce aș vrea să le spun românilor lucruri care sună prost, și pentru mine, în primul rând, și pentru ei, dacă s-ar putea face lucrurile altfel.

Dar când știi că nu ai bani și că îi împrumuți ca să funcționezi, dacă ești un om responsabil, trebuie să le spui ’asta nu merge’ și uite de ce nu merge și uitați care este situația. Și eu am încercat și asta încerc să fac, să le spun românilor adevărul pentru că cred că, în afară de criza pe care o avem bugetară, avem și o criză de încredere.

Și dacă nu le spunem românilor adevărul, 1 – n-au cum să înțeleagă despre ce este vorba și n-au cum să creadă că suntem într-o situație cu spatele la zid și trebuie să luăm aceste măsuri, nu pentru că ni le impune cineva, pentru că este pur și simplu în interesul nostru”, a mai menționat Ilie Bolojan.