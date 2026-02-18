Bolojan explică ce urmează după decizia CCR! Curtea Constituțională a României a stabilit miercuri că reforma pensiilor speciale ale magistraților respectă Legea fundamentală, punând capăt unei serii de cinci amânări succesive. Hotărârea este definitivă și obligatorie pentru toate instituțiile statului.

Legea fusese atacată la Curte de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a cerut inclusiv analizarea oportunității unei sesizări către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), prin formularea unei întrebări preliminare.

Bolojan explică ce urmează după decizia CCR! Ce miză financiară are această decizie pentru România

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, imediat ce actul normativ va fi promulgat, Executivul va relua discuțiile cu Comisia Europeană pentru a evita pierderea unei sume importante din fondurile europene.

România riscă să piardă 230 de milioane de euro din granturile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, din cauza depășirii termenului stabilit pentru îndeplinirea acestui jalon.

„După această decizie, în condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat, iar în condițiile în care acest proiect va deveni lege, primul lucru pe care îl vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții CE, în așa fel încât să încercăm să nu pierdem cei 230 de mil. de euro, care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene. Asta pentru că aveam de îndeplinit un termen al acestui jalon la sfârșitul lunii noiembrie, anul trecut, dar datorită amânărilor care au fost făcute, datorită primei decizii a , suntem în situația în care am depășit acest termen și vom face tot ce ține de noi pentru a recupera această sumă de bani, care înseamnă niște investiții importante pentru România”, a declarat Bolojan la , potrivit Știripesurse.

Șeful Executivului estimează că un răspuns de la Bruxelles ar putea veni la scurt timp după publicarea legii în Monitorul Oficial:

„Acest lucru ar trebui să se întâmple în două, trei săptămâni după ce ar apărea în legea în Monitorul Oficial. Estimez că undeva pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie.”, a spus premierul.

Ce modificări aduce noua lege privind pensiile magistraților

Actul normativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament prevede schimbări importante în ceea ce îi privește pe magistrați:

pensia va fi redusă de la 80% la 70% din ultimul salariu net;

pensia de serviciu va reprezenta 55% din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, fără a depăși 70% din ultima indemnizație netă;

perioada de tranziție crește la 15 ani;

vârsta standard de pensionare va ajunge gradual la 65 de ani până în 2042;

pensionarea anticipată rămâne posibilă cu 35 de ani vechime, însă se aplică o penalizare anuală de 2% până la atingerea vârstei standard.

În prezent, pensia de serviciu era echivalentă cu 80% din ultimul salariu brut, iar ieșirea la pensie putea avea loc chiar înainte de 50 de ani, în cazul unei vechimi de 25 de ani în magistratură.

Bolojan explică ce urmează după decizia CCR! De ce a contestat ÎCCJ legea

Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut că noile prevederi ar putea încălca principii fundamentale ale dreptului european, precum proporționalitatea și protecția încrederii legitime.

„Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție.

În cadrul demersului formulat, este exprimată opinia potrivit căreia dispozițiile analizate sunt susceptibile de a nu respecta principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene, relevante pentru evaluarea legalității oricărei reforme care privește statutul și garanțiile de independență ale magistraților”, a transmis ÎCCJ.