Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”

Ana Maria
13 feb. 2026, 18:02
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea. De ce spune PSD că strategia Guvernului a frânat economia
  2. Ce plan de relansare economică invocă PSD
  3. Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea. Se rupe coaliția de guvernare?

Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea. După publicarea celor mai recente statistici care indică intrarea economiei în recesiune tehnică, secretarul general al Partidul Social Democrat, Claudiu Manda, a lansat un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan. Manda l-a atenționat pe premier că ar putea fi înlăturat din funcție, dacă nu schimbă cursul politicilor economice.

Domnule prim-ministru, ați demonstrat ce puteți. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un semnal de avertizare care nu mai poate fi ignorat. Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă oficial intrarea României în recesiune tehnică. Nu este o simplă fluctuație statistică, ci consecința directă a unei politici economice GREȘITE, impuse RIGID și menținute în ciuda avertismentelor repetate ale PSD”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.

Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea. De ce spune PSD că strategia Guvernului a frânat economia

Social-democrații susțin că actuala guvernare a mizat aproape exclusiv pe creșteri de taxe și restrângeri bugetare, fără a pune în aplicare măsuri care să susțină mediul de afaceri și investițiile. Potrivit lui Manda, această abordare ar fi contribuit la încetinirea activității economice.

Am spus clar, încă de la început, că economia nu poate fi stabilizată exclusiv prin majorări de taxe, tăieri și blocaje administrative. Consolidarea fiscală este necesară, dar transformarea ei într-un scop în sine, fără măsuri de stimulare economică și dezvoltare, a frânat creșterea și a împins România în recesiune. Iar pentru asta sunteți VINOVAT dumneavoastră, domnule Bolojan, pentru că ați căutat mereu scuze pentru amânarea singurelor măsuri care ar fi putut echilibra economia românească”, a mai precizat Manda.

Ce plan de relansare economică invocă PSD

Liderul PSD a reluat lista de măsuri pe care partidul spune că le-a propus pentru repornirea creșterii: investiții în proiecte majore, sprijinirea producției locale și a firmelor mici, utilizarea mai rapidă a fondurilor europene și asigurarea unui cadru fiscal predictibil. În opinia sa, Executivul ar fi amânat sau diluat aceste inițiative.

Am susținut constant un program coerent de relansare: investiții strategice, sprijin pentru producția internă și IMM-uri, absorbție accelerată a fondurilor europene, predictibilitate fiscală și protejarea puterii de cumpărare. Aceste măsuri au fost amânate, diluate sau respinse. În locul unui echilibru între disciplină și dezvoltare, am asistat la o abordare FIXISTĂ, ruptă de realitatea economică”, a transmis acesta.

Ilie Bolojan, amenințat cu demiterea. Se rupe coaliția de guvernare?

În final, Claudiu Manda a lăsat de înțeles că PSD nu va susține la nesfârșit aceeași direcție de guvernare, chiar dacă și-a asumat responsabilitatea participării la putere.

Rezultatul este astăzi oficial: după luni de sacrificii resimțite de oameni, România a ajuns în recesiune. PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării și a încercat să corecteze această direcție din interior. Dar responsabilitatea nu înseamnă să girezi la nesfârșit o strategie care produce blocaj economic și tensiune socială. În forma actuală, această direcție nu poate continua. Domnule Bolojan, ca de la oltean la ardelean, vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”, a conchis Manda.

