B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”

Ana Maria
17 apr. 2026, 14:40
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD. Ce acuzații le-a adus premierul
  2. România, în pragul unei crize politice?
  3. Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD. Care sunt motivele din spatele conflictului
  4. Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD. Vrea PSD un „premier marionetă”?
  5. Ce spune Bolojan despre relația PSD-PNL

Premierul Ilie Bolojan a lansat vineri cele mai dure critici de până acum la adresa PSD, în contextul tensiunilor tot mai evidente din coaliția de guvernare. Șeful Executivului a transmis clar că nu intenționează să demisioneze, chiar dacă social-democrații vor decide să-i retragă sprijinul politic.

Declarațiile au fost făcute ]n cadrul unui interviu la Radio România Actualități, unde Bolojan a folosit un limbaj extrem de direct la adresa partenerilor de guvernare.

Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD. Ce acuzații le-a adus premierul

Ilie Bolojan a acuzat conducerea PSD de lipsă de onestitate și de un joc politic duplicitar, susținând că unii lideri social-democrați încearcă să se delimiteze de deciziile la care au participat.

El a spus că „atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei”. Premierul a continuat seria criticilor și a mai spus că PSD dă dovadă de „comportament mincinos” și că își dorește un „premier marionetă”, care să fie controlat politic.

De asemenea, acesta a afirmat că anumite voci din partid se comportă ca niște „vuvuzele politice” și a acuzat un „cinism politic” în modul în care sunt gestionate tensiunile din coaliție.

România, în pragul unei crize politice?

În opinia premierului, actualele declarații și conflicte riscă să declanșeze o criză politică într-un moment extrem de sensibil pentru România.

„Dacă ne-am lua după declarații, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ultimele luni, constatăm o serie de critici din partea PSD, care încălcau evident protocolul de guvernare, și bunul simț, și care nu doar că l-au atacat pe premier, ci erodează mașinăria guvernamentală.

Evident, suntem pe fondul acestor declarații, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie.”, a declarat Bolojan, potrivit G4Media.

Premierul a atras atenția că România se confruntă deja cu probleme economice majore, în special în ceea ce privește deficitul bugetar și riscul pierderii unor fonduri importante din PNRR.

Avem niște probleme complicate care vin de deficitele bugetare. Avem riscul să pierdem sume de bani din PNRR, care se termină la finalul lunii august. România nu are nevoie de această criză politică”, a adăugat prim-ministrul.

Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD. Care sunt motivele din spatele conflictului

Ilie Bolojan a explicat că tensiunile actuale au la bază mai mulți factori, primul fiind evitarea asumării unor decizii dificile.

„Explicația pentru declanșarea crizei are trei componente. Prima e fuga de răspundere, pentru că trebuie luate decizii grele pentru scăderea deficitului. Dar deciziile au fost luate la comun. Cei care dau sfaturi despre cum trebuie scăzut deficitul trebuie întrebați de ce nu au avut curajul să și le asume în trecut.”, a mai spus el.

Acesta a acuzat PSD că participă la decizii, dar evită costurile politice:

„Eu am văzut acest comportament mincinos, acest joc dublu al PSD, prin care au participat la decizie, dar s-au derobat de costuri. Retorica din ultima perioadă e că există o cămară pe care premierul nu o deschide, nu vrea să facă lucruri bune. Din păcate, cămara e goală, am consumat alimentele anii trecuți.”, a adăugat premierul.

Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD. Vrea PSD un „premier marionetă”?

Un alt motiv invocat de Bolojan este de natură politică, legat de dorința PSD de a controla Executivul.

„Al doilea motiv e de tip politic: politica cinică. Sacrifici interesul României pentru interese de partid. PSD a fost mulți ani în guvernare, dar unii din conducerea PSD se comportă ca pe vremea lui Dragnea, de parcă ar avea 40%, dar nu mai au 40%. Dintr-un astfel de orgoliu politic supradimensionat peste anvelopa politică se trezesc că vor un premier marionetă. Cei care mă știu, știu că nu am permis acest lucru. Criza e ca și cum îți descoperi casa fără țigle.

Dacă ar veni un alt premier, o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ceva pentru binele țării. Dacă vrea să vină un premier care chiar să facă treabă, întrebarea e câte luni i-ar lua PSD să inventeze noi motive”, a explicat șeful Executivului.

Ce spune Bolojan despre relația PSD-PNL

Șeful Guvernului a sugerat că social-democrații își doresc un PNL subordonat politic, ceea ce ar transforma partidul într-o simplă anexă.

„Mai este un motiv politic: PSD își dorește un PNL obedient. Când deciziile legate de conducere nu se iau în birourile acelui partid, înseamnă că există doar poziția de partid anexă. Toți cei care au ajuns aici nu au mai avut un viitor politic”.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
