Daniel Băluță, președintele și primar al Sectorului 4, îl compară pe cu . El denunță guvernarea prin propagndă și instigare la ură în societate.

Primarul Sectorului 4 a declarat că prin votul de luni, 20 aprilie, PSD va iniția demersurile pentru a pune capăt unui comportament politic caracterizat prin instigare la ură și dezinformare. El a acuzat măsurile și manipulările propagandistice care urmăresc dezbinarea societății și stigmatizarea celor care nu se conformează direcției impuse de gruparea actualului premier.

Politicianul PSD a susținut o conferință de presă în care a lansat acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan și a grupării din jurul său. Daniel Băluță a denunțat guvernarea prin dezbinare și instigare la ură în societate promovată de actualul premier. Mai mult, l-a comparat pe Bolojan cu Călin Georgescu, candidatul cu simpatii fascist-autoritariste.

„Nu se mai poate şi ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate? De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, sunt jigniţi şi trimişi către exterminare. Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă”, a declarat Băluță.

Liderul PSD București a subliniat că este unul dintre cei care au remarcat că guvernarea actuală se bazează pe influențarea opiniei publice prin propagandă și prin promovarea urii și conflictului în societate.

„Sunt unul dintre oamenii care mai mult decât apăsat, decât decis susţin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, un sistem în care nu mai contează nimic din ceea ce facem, contează doar să influenţăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească”, a adăugat Daniel Băluță.

PSD cere ieșirea lui Bolojan de la guvernare

Primarul Sectorului 4 a concluzionat arătând că prin consultarea internă din 20 aprilie, PSD dorește să pună capăt genului acesta de comportament politic și de . Daniel Băluță descrie gruparea din jurul lui Ilie Bolojan drept un sistem bolnav care trebuie îndepărtat înainte de a produce mai mult rău în societate

„PSD va spune mâine stop unui astfel de comportament şi am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur şi simplu îndepărtat”, a spus Băluță.

În ultimele săptămâni, PSD a organizat consultări interne, la nivelul organizațiilor, pentru a afla cum văd membrii partidului din teritoriu guvernarea Bolojan. Luni, 20 aprilie, membrii PSD sunt chemați să voteze care va fi direcția partidului în viitor. Social-democrații vor stabili dacă vor trece în opoziție sau dacă vor continua la guvernare, dar cu un alt premier.