Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură

Adrian Teampău
19 apr. 2026, 16:50
Sursa Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
  Daniel Băluță îl compară pe Bolojan cu Călin Georgescu
  PSD cere ieșirea lui Bolojan de la guvernare

Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu. El denunță guvernarea prin propagndă și instigare la ură în societate. 

Primarul Sectorului 4 a declarat că prin votul de luni, 20 aprilie, PSD va iniția demersurile pentru a pune capăt unui comportament politic caracterizat prin instigare la ură și dezinformare. El a acuzat măsurile și manipulările propagandistice care urmăresc dezbinarea societății și stigmatizarea celor care nu se conformează direcției impuse de gruparea actualului premier.

Daniel Băluță îl compară pe Bolojan cu Călin Georgescu

Politicianul PSD a susținut o conferință de presă în care a lansat acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan și a grupării din jurul său. Daniel Băluță a denunțat guvernarea prin dezbinare și instigare la ură în societate promovată de actualul premier. Mai mult, l-a comparat pe Bolojan cu Călin Georgescu, candidatul cu simpatii fascist-autoritariste.

„Nu se mai poate şi ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate? De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, sunt jigniţi şi trimişi către exterminare. Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă”, a declarat Băluță.

Liderul PSD București a subliniat că este unul dintre cei care au remarcat că guvernarea actuală se bazează pe influențarea opiniei publice prin propagandă și prin promovarea urii și conflictului în societate.

„Sunt unul dintre oamenii care mai mult decât apăsat, decât decis susţin de îndată îndepărtarea unui astfel de sistem care generează atât de multă ură în societatea noastră, un sistem în care nu mai contează nimic din ceea ce facem, contează doar să influenţăm oamenii, contează doar să aducem cât mai mult conflict în societatea românească”,  a adăugat Daniel Băluță.

PSD cere ieșirea lui Bolojan de la guvernare

Primarul Sectorului 4 a concluzionat arătând că prin consultarea internă din 20 aprilie, PSD dorește să pună capăt genului acesta de comportament politic și de guvernare. Daniel Băluță descrie gruparea din jurul lui Ilie Bolojan drept un sistem bolnav care trebuie îndepărtat înainte de a produce mai mult rău în societate

„PSD va spune mâine stop unui astfel de comportament şi am convingerea că în următoarele săptămâni acest sistem bolnav va fi pur şi simplu îndepărtat”, a spus Băluță.

În ultimele săptămâni, PSD a organizat consultări interne, la nivelul organizațiilor, pentru a afla cum văd membrii partidului din teritoriu guvernarea Bolojan. Luni, 20 aprilie, membrii PSD sunt chemați să voteze care va fi direcția partidului în viitor. Social-democrații vor stabili dacă vor trece în opoziție sau dacă vor continua la guvernare, dar cu un alt premier.

Citește și...
Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Acuzații reciproce de încălcare a armistițiului, între Iran și SUA
Politică
Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Acuzații reciproce de încălcare a armistițiului, între Iran și SUA
Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
Politică
Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
Bogdan Ivan avertizează că efectele războiului din Orient vor dura luni întregi. Cum va resimți România această criză
Politică
Bogdan Ivan avertizează că efectele războiului din Orient vor dura luni întregi. Cum va resimți România această criză
Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
Politică
Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
Politică
Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
Politică
BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
Grindeanu denunță „șobolănismele” din actul de guvernare. Replică acidă pentru Ilie Bolojan
Politică
Grindeanu denunță „șobolănismele” din actul de guvernare. Replică acidă pentru Ilie Bolojan
Întâlnire între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Grindeanu: „Mă gândeam să vin cu cafeaua de acasă”
Politică
Întâlnire între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Grindeanu: „Mă gândeam să vin cu cafeaua de acasă”
Nicușor Dan lansează „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Printre invitați se numără și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European
Politică
Nicușor Dan lansează „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Printre invitați se numără și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European
Diana Buzoianu anunță sesizări la ANI și DNA. Ce a descoperit Corpul de Control în administrația Deltei (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu anunță sesizări la ANI și DNA. Ce a descoperit Corpul de Control în administrația Deltei (VIDEO)
17:21 - Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Acuzații reciproce de încălcare a armistițiului, între Iran și SUA
16:11 - Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE
16:01 - Bogdan Ivan avertizează că efectele războiului din Orient vor dura luni întregi. Cum va resimți România această criză
15:24 - Ministrul Muncii anunță controale masive la unitățile protejate. Manole: „Închidem robinetul băieţilor deştepţi”
14:02 - Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor
13:34 - CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
12:54 - Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
11:37 - BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
10:55 - Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
10:18 - Vremea azi, 19 aprilie. Temperaturile cresc și soarele revine în mai multe regiuni