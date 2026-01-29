Premierul Ilie Bolojan (PNL) a dat asigurări că acordul din coaliție privind va fi respectat și, din primăvara anului viitor, prim-ministrul va fi de la PSD. Declarația a fost făcută în cadrul unei întruniri desfășurate la Palatul Victoria cu o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America.

Bolojan spune că PSD va da premierul de la anul

„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcționat bine și pentru că oamenii politici nu și-au respectat înțelegerile. E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi.

România a avut acum niște lecții. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înțeles cu toții acest lucru și mă refer la oamenii politici.

În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o”, a declarat premierul Ilie Bolojan, potrivit unui al Guvernului.

Discuții cu investitorii despre perspectivele economice ale României

În rest, discuția cu investitorii a fost centrată pe temele economice – reducerea deficitului bugetar, digitalizarea ANAF, atragerea de fonduri europene, transferul tehnologic și procesarea produselor agricole.

„Prim-ministrul a punctat cele mai importante priorități ale Guvernului pentru anul în curs, respectiv continuarea reducerii deficitului bugetar la o cifră care din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale statului, menținerea stabilității guvernamentale și punerea economiei pe baze mai sănătoase, inclusiv prin implicarea mai multor oameni în economia reală și susținerea companiilor care fac transfer tehnologic și susțin exporturile.

Din 2027, România va deveni un exportator net de gaze naturale în condițiile în care vor intra în exploatare zăcămintele din Marea Neagră, a menționat șeful Executivului, adăugând că este important ca o parte din această resursă să rămână în țară și să dezvolte industrii care s-au confruntat cu provocări în ultimii ani. Pe lângă această oportunitate, prim-ministrul a făcut referire și la spațiul de dezvoltare pe care îl oferă domeniul procesării produselor agricole.

Investitorii au subliniat că apreciază măsurile de reformă ale Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de optimizare a cheltuielilor și au întrebat care sunt perspectivele economice și politice ale anului viitor. (…) Totodată, reprezentanții investitorilor au punctat importanța stabilității guvernamentale pentru economie. (…)

Investitorii au fost interesați, de asemenea, de planurile guvernamentale privind consolidarea fiscală și bugetară, context în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, pe lângă continuarea reformelor, un rol important în acest sens îl au proiectele de digitalizare a ANAF și atragerea fondurilor de care România beneficiază prin PNRR și alte programe europene”, se mai arată în comunicatul Guvernului.