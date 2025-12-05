B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan: „Avem de absorbit 10 miliarde de euro din PNRR până în luna august anul viitor". Premierul a anunțat și ce companii de stat ar urma să fie reorganizate

Ilie Bolojan: „Avem de absorbit 10 miliarde de euro din PNRR până în luna august anul viitor”. Premierul a anunțat și ce companii de stat ar urma să fie reorganizate

Ana Maria
05 dec. 2025, 15:59
Ilie Bolojan: Avem de absorbit 10 miliarde de euro din PNRR până în luna august anul viitor. Premierul a anunțat și ce companii de stat ar urma să fie reorganizate
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce ordonanța privind accelerarea fondurilor PNRR
  2. Ce clarificări aduce modificarea Legii Petrolului
  3. Ce presupune memorandumul privind reforma companiilor de stat

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, principalele acte normative adoptate de Executiv, printre care și accelerarea fondurilor PNRR.

Ce schimbări aduce ordonanța privind accelerarea fondurilor PNRR

Mai exact, este vorba de două ordonanțe importante și un memorandum. Potrivit acestuia, actul normativ reglementează transferurile de proiecte care au fost mutate din PNRR către alte programe, precum cel de sănătate sau Administrația Fondului pentru Mediu.

La ședința de Guvern, sunt două ordonanțe importante și un memorandum pe care le voi puncta.

Am adoptat o ordonanță privind accelerarea fondurilor europene pe componenta PNRR. Avem de absorbit 10 miliarde de euro până în luna august anul viitor și ordonanța închide toate măsurile adoptate de Guvern.

Se reglează toate transferurile de proiecte care erau pe PNRR și au trecut pe programul de sănătate, de exemplu, proiectele care au trecut de la PNRR la Administrația Fondului pentru Mediu sau componentele care le gestionează ministerul Dezvoltării”, a explicat premierul.

Totodată, Bolojan a anunțat că Guvernul își va asuma la buget aceste proiecte:

Această ordonanță rezolvă și problema cheltuielilor făcute pentru proiectele care nu mai sunt în PNRR. Guvernul își va asuma la buget aceste proiecte.”, a mai transmis Bolojan.

Ce clarificări aduce modificarea Legii Petrolului

A doua ordonanță adoptată se concentrează pe sectorul energetic. Ilie Bolojan a precizat că este vorba de o actualizare necesară a legislației:

A doua ordonanță este de modificare a Legii Petrolului, unde se clarifică: cum se aplică sancțiunile internaționale în zona de exploatare și explorare a resurselor petroliere și clarifică aspectele juridice în cazul în care se denunță unilateral acordurile cu mai mulți titulari, pentru protejarea intereselor României.”, a mai precizat prim-ministrul.

Premierul a adăugat că a fost convenită „prelungirea până în primăvara anului viitor, pe componenta de sancțiuni”, ceea ce le permite autorităților și operatorilor să se adapteze noilor cerințe.

Ce presupune memorandumul privind reforma companiilor de stat

Guvernul a aprobat și un memorandum dedicat unei reforme importante, mai exact, eficientizarea companiilor de stat. Ilie Bolojan a subliniat că analiza făcută în ultimele săptămâni arată necesitatea unor măsuri ferme:

Memorandumul privind reforma companiilor de stat – am făcut o analiză săptămânile trecute, avem nu doar niște angajamente pe programele europene, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie bine gestionate. Se definesc clar rolul instituțiilor implicate, astfel încât să putem spune care companii vor fi listate la bursă, care vor fi menținute în activitate, să fie mai competitive, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari.”, a spus Bolojan.

În primul pachet sunt incluse 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova și Electrocentrale București, etc.

Bolojan a precizat că luni vor avea o primă ședință pe această temă.

Luni vom avea o primă ședință, se va colabora cu agenția care monitorizează performanța, astfel încât să nu mai avem situația ca bugetele să fie aprobate spre sfârșit de an, ci să fie aprobate în primul trimestru, cu ținte cât se poate de clare și un parcurs clar, cu măsuri fără echivoc pentru îmbunătățirea performanțelor”, a mai spus Ilie Bolojan.

