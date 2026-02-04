Ilie Bolojan evită să dea un răspuns concret la cererea lui Kelemen Hunor de a reduce cu 50%. susține că „problema este complexă și are o paletă largă de aplicare”.

Ilie Bolojan evită un răspuns clar la cererea UDMR

Premierul a evitat să dea un răspuns concret la cererea lui Kelemen Hunor privind reducerea taxelor și impozitelor locale cu 50%. Ilie Bolojan a tansmis un mesaj ambiguu, spunând că situația este complexă și trebuie analizată.

„Am discutat cu dl Kelemen Hunor, astăzi. Răspunsul nu poate fi dat simplu pentru că problema impozitelor pe proprietate este complexă și are o paletă largă de aplicare. Așa cum știți, România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, astfel încât reperul să fie prețul de piață al acestor locuințe, iar fiecare localitate a avut o marjă de apreciere”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai declarat că, potrivit reglementărilor actuale, primăriile pot crește impozitele, peste pragul minim stabilit de , dar nu le pot reduce.

„Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării au ajuns în situația în care nivelul este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de Guvern. Unele primării doresc să-l reducă la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite acest lucru. Le-a permis să crească mai mult decât nivelul public, dar nu le permită să scadă”, a spus Ilie Bolojan

Premierul analizează noi măsuri

În acest sens, Ilie Bolojan a spus că autoritățile locale trebuie să aibă la dispoziție instrumente prin care să majoreze sau să reducă taxele locale până la limita minimă pe care urmează să o stabilească guvernul.

„Consider că este un atribut al administrațiilor locale ca peste plafonul minim stabilit de lege să poată crește, dar să poată și să scadă. Putem analiza în ce măsură putem aduce această corecție, ca acolo unde avem această situație, unde nivelul este peste cel minim, primăriile să poată reveni. Trebuie făcută într-un termen cât mai scurt, înainte de adoptarea bugetului de stat”, a mai pus premierul.

Premerul a dat această explicație ca urmare a unor declarații ale liderului UDMR, . Confruntat cu proteste acesta i-a cerut premierului să reducă taxele și impozitele locale cu 50%.