B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”

Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”

Adrian Teampău
04 feb. 2026, 19:56
Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ilie Bolojan evită un răspuns clar la cererea UDMR
  2. Premierul analizează noi măsuri

Ilie Bolojan evită să dea un răspuns concret la cererea lui Kelemen Hunor de a reduce taxele și impozitele locale cu 50%. Premierul susține că „problema este complexă și are o paletă largă de aplicare”.

Ilie Bolojan evită un răspuns clar la cererea UDMR

Premierul a evitat să dea un răspuns concret la cererea lui Kelemen Hunor privind reducerea taxelor și impozitelor locale cu 50%. Ilie Bolojan a tansmis un mesaj ambiguu, spunând că situația este complexă și trebuie analizată.

„Am discutat cu dl Kelemen Hunor, astăzi. Răspunsul nu poate fi dat simplu pentru că problema impozitelor pe proprietate este complexă și are o paletă largă de aplicare. Așa cum știți, România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, astfel încât reperul să fie prețul de piață al acestor locuințe, iar fiecare localitate a avut o marjă de apreciere”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai declarat că, potrivit reglementărilor actuale, primăriile pot crește impozitele, peste pragul minim stabilit de guvern, dar nu le pot reduce.

„Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării au ajuns în situația în care nivelul este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de Guvern. Unele primării doresc să-l reducă la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite acest lucru. Le-a permis să crească mai mult decât nivelul public, dar nu le permită să scadă”, a spus Ilie Bolojan

Premierul analizează noi măsuri

În acest sens, Ilie Bolojan a spus că autoritățile locale trebuie să aibă la dispoziție instrumente prin care să majoreze sau să reducă taxele locale până la limita minimă pe care urmează să o stabilească guvernul.

„Consider că este un atribut al administrațiilor locale ca peste plafonul minim stabilit de lege să poată crește, dar să poată și să scadă. Putem analiza în ce măsură putem aduce această corecție, ca acolo unde avem această situație, unde nivelul este peste cel minim, primăriile să poată reveni. Trebuie făcută într-un termen cât mai scurt, înainte de adoptarea bugetului de stat”, a mai pus premierul.

Premerul a dat această explicație ca urmare a unor declarații ale liderului UDMR, Kelemen Hunor. Confruntat cu proteste acesta i-a cerut premierului să reducă taxele și impozitele locale cu 50%.

Tags:
Citește și...
Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
Politică
Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
Politică
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
Politică
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
Politică
Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
Politică
Jurista Diana Buzoianu „bătută” de sindicate pe proceduri de legalitate. Reorganizarea Romsilva, retrasă din ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului
Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
Politică
Alertă de mediu la Giurgiu după scufundarea unei ambarcațiuni. Cum intervin autoritățile după posibila poluare cu produse petroliere (FOTO)
USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
Politică
USR îl cheamă în Parlament pe Ivan să dea explicații despre criza apei din Argeș. Replica ministrului: Unii colegi se cred în opoziție (VIDEO)
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
Politică
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului
Planurile lui Bogdan Ivan privind facturile la gaze, după ce expiră plafonarea. O schemă de sprijin, printre măsuri (VIDEO)
Politică
Planurile lui Bogdan Ivan privind facturile la gaze, după ce expiră plafonarea. O schemă de sprijin, printre măsuri (VIDEO)
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
Economic
Ivan: „România e acum cu peste 50% din depozitele de gaze pline” / Recomandări pentru facturi mai mici la curent și gaze (VIDEO)
Ultima oră
19:48 - Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
19:45 - Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
19:05 - Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
19:00 - Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
18:46 - Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
18:24 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
18:00 - Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
17:59 - Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat