La trei zile după victoria pe care partidul său a obținut-o la alegerile legislative, Peter Magyar, premierul ales al , a fost felicitat și de premierul Ilie Bolojan. Cei doi au avut o conversație telefonică, potrivit unui comunicat de presă. În document se specifică faptul că felicitările au fost formulate atât în numele premierului, personal, cât și al guvernului de la București.

Conform sursei citate, în discuții, au fost abordate aspecte legate de stadiul şi perspectivele de consolidare a relaţiilor dintre România şi Ungaria. De asemenea, a fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum şi pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei.

Prim-ministrul Bolojan a menţionat rolul important al comunităţii maghiare din România în consolidarea relaţiei bilaterale.

La finalul discuției, el i-a urat succes omologului său, în exercitarea mandatului și i-a adresat o invitație de a face o vizită oficială la București.

Peter Magyar și-a stabilit programul vizitelor imediate

Invitația făcută de Ilie Bolojan premierului ales al Ungaria vine în contextul programului vizitelor externe pe care urmează să le efectueze Magyar în următoarea perioadă. Agenda acestuia prevede călătorii în Polonia, la Varșovia, în Austria, la Viena, și la Bruxelles, capitala Uniunii Europene. În acest context, au apărut speculații cu privire la relațiile reci dintre noul premier maghiar și guvernul român condus de Bolojan.

UDMR, partid aflat în coaliția de guvernare de la București, a susținut campania fostului premier iliberal. De asemenea, ei au netezit asperitățile din relațiile dintre guvernanții de la București și cei de la Budapesta, de fiecare dată când Viktor Orban a făcut declarații nepotrivite la adresa României. Se poate spune, chiar, că a existat un sprijin discret, din partea guvernului român pentru Budapesta.

Este suficient să ne amintim de vizita pe care Ilie Bolojan a făcut-o la Budapesta, la finalul anului trecut, însoțit doar de Kelemen Hunor, într-un moment în care alți lideri europeni din zonă au refuzat să-l întâlnească pe Orban. Or, în aceaste condiții nu este exclus ca noua putere din Ungaria să aibă resentimente față de politicienii puterii de la București.

Peter Magyar va prelua oficial conducerea Guvernului cel mai devreme pe 5 mai, iar printre obiectivele sale prioritare se numără refacerea relației cu UE. Prima sa vizită externă va fi în Polonia, conform unui aranjament anterior cu Donald Tusk, premierul polonez. Ulterior, el a spus că va merge la Bruxelles și Viena, a scris .