Acasa » Politică » Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei

Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei

22 aug. 2025, 20:52
Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL. Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Premierul Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială la Chișinău, într-un moment cheie pentru Republica Moldova: campania electorală pentru parlamentare și intensificarea încercărilor Moscovei de a influența votul. Despre această deplasare a vorbit europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a subliniat că România „va fi mereu alături de Republica Moldova pe drumul său spre Uniunea Europeană”.

Declarația are loc în contextul în care Rusia folosește o retorică tot mai agresivă și tactici de destabilizare politică a Republicii Moldova. În contrapondere, România își consolidează rolul de partener strategic al Chișinăului, transmițând un mesaj clar: sprijin pentru cetățeni și pentru viitorul european al țării. „Mesajul României este unul de sprijin, în timp ce mesajul Rusiei este unul de interferență și amenințare”, a punctat Mureșan.

Vizita lui Bolojan este percepută ca un pas important în reafirmarea sprijinului Bucureștiului pentru parcursul european al Moldovei. Analiștii politici consideră că discuțiile de la Chișinău vor urmări să protejeze stabilitatea democratică și să accelereze reformele necesare aderării.

