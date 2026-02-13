Ilie Bolojan insistă pe concedierile colective pentru a reduce cheltuielile statului. O măsură similară, adoptată de Emil Boc, în precedenta criză, din 2008 – 2011, ne-a adus în actuala situație.

Ilie Bolojan, obsedat de concedieri colective

insistă că reducerea cheltuielilor bugetare trebuie să se facă prin de funcționari publici. Printr-o astfel de măsură, Ilie Bolojan o apucă pe calea deschisă de Emil Boc în precedenta criză, din 2008 – 2010. Și atunci s-au dispus concedieri colective în administrație. Și surpriză, cheltuielile n-au scăzut, doar s-au mutat la un alt capitol. A existat doar o cosmetizare a cifrelor, ca să-l parafrazăm pe Marcel Ciolacu.

Reducerea cheltuielilor cu personalul, a fost compensată cu o creștere mult mai mare a cheltuielilor cu bunuri și servicii. Aceasta pentru că primăriile și ministerele, au renunțat la proprii funcționari și au angajat companii private care să facă treaba acestora. Costurile, normal au crescut, deoarece, pe lângă salariile pe care le plăteau celor care prestau activitatea solicitată, companiile cereau bani în plus pentru taxe și impozite plus marja de profit.

Pe de altă parte, trebuie spus că acest gen de măsuri, adoptate și de Emil Boc, nu au ajutat la aproape nimic. Dovadă că, după aproape 15 ani, ne aflăm în aceeași situație de criză fiscal bugetară.

Pentru o administrație eficientă este nevoie de mecanisme care să funcționeze pe termen lung. Este nevoie de mecanisme prin care șefii din administrație să oprească risipa de bani. Totodată. este nevoie de reglementări și sancțiuni clare pentru cei care nu respectă regulile.

Ce spune premierul despre reducerea cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reducerea prin concedieri colective sunt esențiale pentru echilibrarea economiei. În opinia sa, prin aceste măsuri se propune scăderea fondului de salarii și responsabilizarea angajaților. Șeful Guvernului se laudă că primele măsuri de reducere a cheltuielilor în administrație au vizat tăierile salariale.

„De la 14,2 miliarde la 13,7 miliarde, deci cu 500 de milioane de euro. Sunt unele autorități care au luat aceste măsuri voluntar. Noi trebuie să ne reducem baza de cheltuieli. Și acest pachet de reformă în administrație propune reducerea acestei baze de cheltuieli. Dar nu numai asta, schimbă practic abordarea, îi responsabilizează și va îmbunătăți substanțial lucrurileȚ, a declarat Bolojan, la Europa FM.

Premierul spune că reducerea cheltuielilor sunt esențiale pentru echilibrarea economiei. Potrivit lui, pachetul pe care îl propune reduce baza de cheltuieli, ci schimbă abordarea administrației. El a dat exemplul Consiliului Județean Bihor, unde, prin reducerea personalului la sub 90 de angajați.

„Administrația publică locală din România, din 3.300 de unități administrative, 700 nu vor reduce niciun angajat, iar celelalte, deci un număr mult mai mare, vor trebui să reducă angajați. Un angajat, doi angajați, trei angajați. Nu pentru că cineva dorește să reducă angajați, dar este anormal să încasezi bani suplimentari din impozitul pe proprietate de la cetățeni și în loc să folosești banii ăia să termini investițiile pe care le-ai început”, spune premierul.

Ilie Bolojan nu ia în considerare reforme profunde

În fapt, concedierile colective, care vizează doar funcționari de carieră, nu și șefii numiți politic, va da prilejul conducătorilor de instituții să scape de angajații incomozi. De regulă, astfel de măsuri îi vizează pe cei angajați prin propriile forțe, care nu au spate politic.

Oameni care își fac treaba și, în același timp, pentru că nu au protecție, refuză să se dedea combinațiilor care le sunt propuse. În fapt, aceste concedieri vor duce la scoaterea funcționarilor de carieră din sistem și vulnnerabilizarea instituțiilor publice.

Pe de altă parte, cu siguranță, peste câțiva an, se va ajunge din nou, în același punct de criză fiscal bugetară.

De asemenea, o măsură care ar eficientiza cu adevărat administrația, dar de care Ilie Bolojan fuge, este reforma administrativ teritorială. Restrângerea numărului de unități administrativ-teritoriale ar duce la economii estimate, la nivelul anilor 2022 – 2023, la 50 de miliarde de lei anual. Or, premierul nu are curajul să-și asume astfel de măsuri de reformă profundă și recurge la spoieli care să rezolve problemele pe moment.

Ce a însemnat externalizarea în 2012

Concedierile în administrația publică, din perioada 2009–2011, au reprezentat una dintre cele mai ample reduceri de personal din istoria recentă a României. Deși au contribuit pe moment, la ajustarea fiscal-bugetară și la reducerea deficitului, măsura nu a fost sustenabilă. Dovadă, după nici 15 ani, un alt premier se plânge de supraîncărcarea schemei de personal.

La acel moment, mulți primari, președinți de consilii județene, miniștri sau șefi de instituții au întrezărit o bună oportunitate de căpușare a banilor publici. Este vorba despre externalizarea serviciilor. Concret, după ce au dat oamenii afară, primarii și-au dat seama că nu mai au cu cine lucra. Au trecut la externalizarea accelerată a unor servicii administrative și auxiliare, pentru compensarea deficitului de personal generat de concedieri.

Și uite așa, în locul femeilor de serviciu au fost angajate firme de curățenie, în locul polițiștilor locali și a paznicilor au apelat la firme de protecție și pază. Mai mult, au renunțat la experții pe fonduri europene și la funcționarii în achiziții publice, angajând în loc firme de consultanță. Evident, pe mult mai mulți bani. Există în guvernul Bolojan personaje care au câștigat sume frumoase de pe urma „externalizării”, după criza precedentă.

Un exemplu despre ce a însemnat această afacere l-a dat Curtea de Conturi într-un raport din 2012. Analiza a vizat creșterea cheltuielilor cu serviciile de pază, în perioada 2010 – 2016. Potrivit sursei citate, înainte de 2010, când Emil Boc a dispus concedieri colective, cheltuielile cu paza externă erau aproape neglijabile (~1%). Sumele au explodat ulterior, ajungând la peste 30% din cheltuielile totale cu paza.

Efectele perverse ale externalizării

Analizele ulterioare au arătat că, per ansamblu, externalizarea a fost o consecință a austerității și nu a reprezentat o coerentă. A fost, o soluție reactivă care a mutat cheltuielile de la capitolul „salarii cu personalul” la cel cu „achiziția de bunuri și servicii”.

Deși această strategie a permis menținerea funcționării instituțiilor publice cu personal redus, a generat costuri bugetare indirecte, pierderi ale capacitate administrative și probleme de guvernanță. Concret, paradoxal, reducerea cheltuielilor de personal a fost parțial compensată prin:

creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii;

contracte de externalizare recurente;

economiile bugetare nete mai reduse decât cele anticipate inițial;

creșterea rețelelor clientelare racordate la banii publici;

rigidizarea bugetelor instituțiilor publice prin contracte multianuale, cu firme agreate.

