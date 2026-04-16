Ilie Bolojan lansează reformă după reformă, la foc automat. După aproape un an în care s-a cramponat obsesiv de tăierile salariale și concedieri colective, premierul a descoperit că trebuie restructurate companiile de stat.

Ilie Bolojan mai aruncă în piață o reformă

Miercuri seara, pe Fcebook, premierul a vorbit despre necesitatea reformării sectorului energetic, gestionat din 2019 de miniștri PNL, pentru ca oamenii să plătească tarife echitabile pentru electricitate. Joi, Ilie Bolojan mai aruncă o pe piață, cea a . Companii care nu l-au prea interesat, la fel cum nu l-a interesat nici sectorul energetic până de curând.

Nu pare o simplă coincidență faptul că toate aceste măsuri sunt aruncate pe piață tocmai când PSD amenință să dea jos guvernul. Timp de un an, de când se află la Palatul Victoria, premierul s-a cramponat de concedieri colective din sistemul bugetar, tăieri de salarii și majorări de taxe.

Actualul guvern nu a luat nici o măsură pentru reducerea risipei de fonduri bugetare și de eficientizare a cheltuielilor publice. De asemenea, deși este cerută de majoritatea românilor, premierul se opune reorganizării administrativ-teritoriale care ar aduce economii consistente la buget.

Ce spune despre companiile de stat

În pragul crizei politice, Ilie Bolojan vorbește despre „reforma companiilor de stat”. El spune că trebuie dusă până la capăt pentru că va aduce rezultate reale în economie şi în bugetul public. Guvernului i-a luat aproape un an să descopere ceea ce cunoaște toată lumea, de foarte mulți ani, găurile negre din sistemul economiei de stat.

„Avem o imagine mai clară asupra companiilor de stat şi un plan de lucru structurat pentru perioada următoare. România are peste 1.500 de companii în care statul este acţionar, iar multe dintre ele funcţionează ineficient şi generează pierderi semnificative pentru bugetul public. În total, vorbim de aproximativ 14 miliarde de lei pierderi în ultimii ani, bani care ar fi putut merge în investiţii importante pentru români”, a scris prim-ministrul pe pagina sa de Facebook.

Şeful a spus că „reforma” a fost începută cu un proiect-pilot care vizează 22 de companii din energie, transporturi şi industrie. Este vorba despre companii care au acumulat într-un singur an, datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei şi pierderi de peste un miliard de lei. Premierul susține că reforma companiilor porneşte de la principiul că statul trebuie să se comporte ca un proprietar responsabil.

„Aceasta este factura anuală pe care românii o suportă din cauza lipsei de decizie. Asta înseamnă să ştie clar ce deţine, de ce deţine şi ce face mai departe cu fiecare companie. Problema este acumulată în ani de zile”, a subliniat şeful Executivului.

Ilie Bolojan și-a prezentat direcțiile de acțiune

La fel ca și cu o seară în urmă, când și-a prezentat planul de reformare a sistemului energetic, Ilie Bolojan a prezentat câteva direcții de acțiune. Astfel, a arătat, companiile din infrastructura critică, precum ELCEN, Oil Terminal sau CFR SA, vor fi susţinute prin investiţii şi o administrare mai profesionistă. Acestea au un rol esenţial în funcţionarea economiei.

„În acelaşi timp, pentru companii cu rol strategic, precum Avioane Craiova sau Romaero, deciziile vor fi luate coordonat între instituţiile implicate, pe baza unor analize şi audituri independente, astfel încât să fie clar cum poate fi valorificat mai bine potenţialul lor industrial. Acolo unde este nevoie de modernizare, avem în vedere alinierea la modele europene, cum este cazul Companiei pentru Controlul Cazanelor (CNCIR), care va fi reorganizată pentru a deveni o structură mai competitivă şi mai apropiată de standardele operatorilor similari din Europa.

Companiile cu probleme (pierderi, subvenţii în creştere an de an), precum CFR Călători, Metrorex sau TAROM, intră într-un proces de redresare operaţională, cu măsuri de eficientizare şi expertiză internaţională. Nu mai putem să prelungim situaţii care produc pierderi an de an. Unde există suprapuneri şi ineficienţă, vom face fuziuni şi integrări.

De exemplu, în cazul unor companii precum Telecomunicaţii CFR sau Tipografica Filaret, scopul este reducerea costurilor şi creşterea eficienţei. Iar acolo unde companiile nu mai au viitor, le închidem treptat şi ordonat. Cazuri precum CFR Marfă sau Petrotrans arată de ce această reformă nu mai poate fi amânată. Nu mai putem accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”, a precizat premierul.

Mai multe companii vor fi listate la bursă

Ilie Bolojan a transmis că, în paralel, este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă. Vor fi vândute pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

„Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral. Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile. Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat”, a spus premierul.

El a anunţat că, în următoarele 30 de zile, vor fi făcute noi evaluări pe baza unor criterii legate de importanţa strategică şi situaţia financiară a companiilor.

„România nu îşi mai permite risipa şi blocajele de până acum. Reforma companiilor de stat dusă la capăt va însemna rezultate reale în economie şi în bugetul public, în beneficiul României şi al oamenilor”, a punctat prim-ministrul.