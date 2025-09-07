B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”

Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 14:30
Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”
Sursa foto: Facebook

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj, duminică, în cadrul dezbaterii celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR. El a transmis Opoziției  să nu mai blocheze guvernul cu „moțiuni de tip Cațavencu”.

Cuprins

  • „Nu mai avem timp de pierdut”
  • Explicațiile premierului

„Nu mai avem timp de pierdut”

„Nu mai avem timp de pierdut, trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare. Avem un pachet de reforme. Am citit moțiunile depuse, am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și respect asupra țării noastre”, a transmis Bolojan.

„Un mesaj pentru Opoziție: Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”, a transmis premierul”, a adăugat el.

Explicațiile premierului

Premierul a respins criticile din moțiunea simplă depusă de opoziție.

„În moțiune se vorbește despre limitarea decontării la o singură investigație de înaltă performanță, ca și cum aceasta ar fi o barieră pusă în fața pacienților. Nicidecum. România cheltuiește astăzi banii haotic, cu investigații repetate, uneori fără justificare medicală, diagnosticul întârzie. Noua reglementare nu limitează accesul, ci îl organizează, traseul pacientului devine mai clar, iar resursele sunt utilizate pentru cei care au cu adevărat nevoie de monitorizare complexă”, a explicat Bolojan.

„Am înțeles că parlamentarii opoziției au dorit să bifeze un exercițiu politic. Eu vă rog să respingeți această moțiune plină de contradicții”, a adăugat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
Politică
Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR. Opoziția a cerut amânarea ședinței pentru luni
Politică
Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR. Opoziția a cerut amânarea ședinței pentru luni
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”
Politică
Cristian Popescu Piedone demisionează din PUSL și își face partid: „Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”
Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)
Politică
Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)
„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat”. Schimb de replici între Vlad Gheorghe și Adrian Năstase
Politică
„Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat”. Schimb de replici între Vlad Gheorghe și Adrian Năstase
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
Politică
Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
Îşi face Nicuşor Dan partid? George Rîpă: „Din informaţiile mele, există ideea la Cotroceni”. Ce spune despre activitatea Guvernului Bolojan și scenariul unui guvern PSD-AUR
Politică
Îşi face Nicuşor Dan partid? George Rîpă: „Din informaţiile mele, există ideea la Cotroceni”. Ce spune despre activitatea Guvernului Bolojan și scenariul unui guvern PSD-AUR
Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE”
Politică
Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE”
Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
Politică
Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
Ultima oră
15:29 - Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
14:51 - Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
14:13 - Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
13:22 - Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
12:54 - Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
12:15 - O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat
11:42 - Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
11:24 - Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
10:36 - Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
10:03 - Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”