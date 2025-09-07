Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un duminică, în cadrul dezbaterii celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR. El a transmis să nu mai blocheze guvernul cu „moțiuni de tip Cațavencu”.

„Nu mai avem timp de pierdut”

„Nu mai avem timp de pierdut, trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare. Avem un pachet de reforme. Am citit moțiunile depuse, am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și respect asupra țării noastre”, a transmis Bolojan.

„Un mesaj pentru Opoziție: Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”, a transmis premierul”, a adăugat el.

Explicațiile premierului

Premierul a respins criticile din moțiunea simplă depusă de opoziție.

„În moțiune se vorbește despre limitarea decontării la o singură investigație de înaltă performanță, ca și cum aceasta ar fi o barieră pusă în fața pacienților. Nicidecum. România cheltuiește astăzi banii haotic, cu investigații repetate, uneori fără justificare medicală, diagnosticul întârzie. Noua reglementare nu limitează accesul, ci îl organizează, traseul pacientului devine mai clar, iar resursele sunt utilizate pentru cei care au cu adevărat nevoie de monitorizare complexă”, a explicat Bolojan.

„Am înțeles că parlamentarii opoziției au dorit să bifeze un exercițiu politic. Eu vă rog să respingeți această moțiune plină de contradicții”, a adăugat.