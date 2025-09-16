Premierul Ilie Bolojan (PNL) a insistat că trebuie făcută reforma administrației publice, care înseamnă eficientizare, dar și , pentru că în ritmul actual de cheltuieli publice practic toate creșterile de taxe din ultima vreme sunt mâncate de aceste cheltuieli, deci efortul financiar nu se va vedea în reducerea deficitului bugetar. „ să iei astfel de măsuri, dar nu există altă cale”, a punctat șeful Guvernului.

Ce a spus Bolojan despre concedierile în rândul bugetarilor

„A trebuit să le pe proprietate de la 1 ianuarie. Nu mai avem finanțare pentru a continua investițiile. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii trebuie să contribuie cu o sumă de bani. Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să îi ducem în publice, acolo unde în mod cert se dovedește că oamenii sunt prea mulți și nu e normal să uzezi de administrația locală, să angajezi pe cine vrei, pe ce salarii vrei, pe banii Guvernului.

În această situație, știind că dacă nu corectăm cheltuielile ajungem într-o fundătură pe bună dreptate am această responsabilitate față de români. Nimeni nu e fericit, dar dacă ești forțat să faci asta măcar să nu o faci degeaba, că ar însemna să îți bați joc de români. Asta a fost stabilit în planul de guvernare”, a declarat Ilie Bolojan, la

Acesta a explicat apoi că n-a fost mulțumit de varianta inițială de așa-zisă reformă deoarece „discuțiile au fost să facem o anumită reducere în administrație, care aplicându-se la o bază maximă stabilită, în fapt aveau efecte aproape nule, desființându-se posturi vacante”. Și atunci, „am spus că în condițiile astea nu mergem mai departe și trebuie să revenim la programul de guvernare și la a face lucrurile așa cum trebuie”.

Ce a spus Bolojan despre împrumuturi și dobânzile de plătit

Acesta a mai afirmat că atunci când a preluat mandatul de premier deficitul bugetar al țării „cred că era peste 9%” și că în fiecare an noi, ca țară, cheltuim cu 30 de miliarde de euro peste ce avem ca încasări la bugetul de stat. Banii aceștia îi împrumutăm, iar dobânzile sunt tot mai mari: „Doar anul acesta România va plăti dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Înseamnă Autostrada Moldovei. A7 costă 11 miliarde de euro. Doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei”.

Bolojan a avertizat apoi că dacă mai continuăm în acest ritm de cheltuieli fără a avea venituri suficiente, „orice premier care vine nu va putea plăti pensii și salarii”.

„Asemenea diferențe au fost corectate de toate țările prin metode care n-au fost inventate în România, trebuie să crești venituri dacă ai nevoie, România are unul dintre cele mai scăzute sisteme de impozitare, trebuia să creștem veniturile. Pe această componentă trebuie să le și încasăm, asta nu am reușit în acești ani. Apoi trebuie să scădem cheltuieli. Nu se poate de pe o zi pe alta”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, pentru Antena 3 CNN.