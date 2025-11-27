B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bolojan: „Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”

Bolojan: „Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 23:28
Bolojan: „Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan (PNL) a vorbit, joi, despre reforma administrației locale și necesitatea de a fi redus aparatul bugetar. Șeful Guvernului a spus că încă nu există un acord în ce privește reducerile de cheltuieli. Bolojan a mai afirmat că și ministerele trebuie să strângă cureaua.

Bolojan, declarații despre reforma administrației locale

„Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Pentru a trece pe creștere, nu avem altă posibilitate. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli. (…)

În administrația locală, cu exact același număr de angajați, au cheltuieli diferite. Însă finanțările nu se fac din taxele locale, ci vin de la Guvern, iar nemaivând posibilitate – am venit cu această propunere de reducere a cheltuielilor de personal”, a declarat Ilie Bolojan, pentru Digi24.

Potrivit acestuia, creșterile de impozit pe proprietate vor fi încasate de primării.

Premierul a insistat apoi că, fără reducerea cheltuielilor, statul nu își poate atinge obiectivele: „Dacă nu facem disciplina financiară și reducerea cheltuielilor, nu ne vom putea echilibra deficitul. Ținta de deficit de 6,4% nu va fi atinsă”.

Bolojan cere ministerelor să reducă din cheltuieli

Premierul a mai afirmat că ministerele trebuie să reducă și ele din cheltuieli, iar abordarea să fie realistă și diferențiată.

„Toate ministerele trebuie să fie parte a acestui efort. Cei care l-au făcut nu mai trebuie puși încă o dată acestei presiuni – ministerul Educației a făcut deja efortul. (…)

Trebuie făcut un calcul cât mai corect, pentru că sunt ministere unde au deja deficit de personal. Poate fi ministerul Apărării, însă și el trebuie să își facă o analiză și să reducă atât cât să nu afecteze capacitatea noastră de apărare. (…)

Nu înseamnă că trebuie să dai oameni afară dacă ești în deficit – ci să nu mai angajezi și să optimizezi”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru Digi24.

