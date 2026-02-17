Ilie Bolojan a anunțat că prima variantă a pentru anul 2026 va fi finalizată până săptămâna viitoare. Potrivit spuselor sale, până atunci vor fi finalizate toate discuțiile cu privire la alocările financiare.

Ilie Bolojan anunță când va fi gata bugetul

a anunțat că bugetul pentru anul 2026 urmează să fie terminat până la finalul săptămânii viitoare. Ilie Bolojan a arătat că până la acel moment vor fi încheiate toate discuțiile care țin de buget. Tot atunci va fi pregătit și noul pachet de austeritate care prevede tăieri salariale și concedieri colective din administrația publică.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget”, a spus premierul la TVR

Potrivit spuselor sale, săptămâna viitoare va fi adoptat și care vizează administația publică, centrat pe concedieri colective și tăieri salariale.

„În pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta – cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a mai declarat premierul.

Cum au decurs discuțiile de la Cotroceni

Ilie Bolojan a afirmat că, în cadrul întâlnirii de la , convocată de președintele , șefii partidelor din coaliție au discutat despre pregătirea bugetului, dar și despre noul pachet de austeritate. De asemenea, un subiect a fost legat de coordonarea poziţiilor în politica externă a României.

„Am discutat probleme care ţin de pregătirea bugetului, de aspectele care sunt cuprinse în pachetul pentru reformă în administraţie, de cele care ţin de politica externă, în aşa fel încât să existe o aliniere cu domnia sa pe componenta de politică externă”, a afirmat Bolojan.

Înrebat dacă s-a ajuns la un acord de pace în între liderii coaliției, după scandalurile din ultima perioadă, Bolojan a spus că este vorba despre necesitatea adoptării unor decizii importante.

„Nu e vorba de acord de pace. Suntem în faţa unor decizii pe care trebuie să le punem în practică. Cea mai importantă este cea legată de a avea un buget realist, cât mai repede posibil”, a spus premierul.

Ilie Bolojan convocat la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, în contextul ultimelor scandaluri din coaliția de guvernare. Potrivit surselor politice, întâlnirea a fost destul de contondentă. Reprezentanții celorlalte partide, inclusiv USR, i-au reproșat lui Ilie Bolojan, noua inițiativă, de a tăia norma de hrană pentru militari și polițiști.

Confruntat cu cifrele și refuzul celorlalți de a-l mai susține într-o astfel de aventură, premierul a dat înapoi. El a acceptat să nu mai taie norma de hrană. De asemenea, șeful guvernului a decis să facă modificări privind taxele și impozitele locale.

Bolojan a cedat pe acest subiect doar la presiunile UDMR care se confruntă cu o adevărată revoltă în județele majoritar cu comunități maghiare.