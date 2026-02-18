Premierul Ilie Bolojan (PNL) a salutat decizia Curții Constituționale (CCR) de reforma propusă de Guvern privind pensiile magistraților.

Bolojan, reacție verdictul CCR

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate”, a transmis Guvernul.

Executivul mai spune apoi că va face demersurile necesare pentru recuperarea banilor din PNRR aferenți acestei reforme. Potrivit lui Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și proiectelor Europene, este vorba despre 231 de milioane de euro.

CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională

Judecătorii Curții Constituționale au decis, miercuri, că reforma pensiilor magistraților e constituțională. Decizia a fost luată după 5 amânări, cu un scor surprinzător: 6-3. Ar fi înclinat balanța Mihai Busuioc, unul dintre judecătorii propuși de PSD.

Amintim că, recent, ICCJ, instanță condusă de controversata Lia Savonea, a mai cerut CCR ca proiectul de reformă să fie trimis pentru analiză la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Asta ar fi întârziat implementarea reformei chiar și cu doi ani. Demersul nu a reușit, fiind respins cu 5 voturi la 4. Ar fi votat pentru judecătorii propuși în CCR de PSD: Mihai Busuioc, Bogdan Licu, Cristian Deliorga și Gheorghe Stan.

Ce prevede reforma pensiilor magistraților

Reforma pensiilor speciale ale magistraților, propusă de Guvernul Bolojan, prevede, printre altele: