Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 18:03
Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce șeful ANAF a spus că gemul făcut în gospodărie afectează gap-ul de TVA al României. Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Cum a reacționat Bolojan la declarațiile șefului ANAF
  2. Care e viziunea lui Bolojan privind taxele și impozitele

Noi nu cu gemul trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, a declarat premierul Ilie Bolojan (PNL), după ce Adrian Nica, șeful ANAF, a spus că gemul făcut în gospodărie afectează gap-ul de TVA al României. Nica a stârnit un val de ironii comice inclusiv din partea politicienilor după afirmațiile sale. Bolojan, însă, a tratat discuția într-o cheie mai serioasă.

Cum a reacționat Bolojan la declarațiile șefului ANAF

„Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta e misiunea ANAF și asta vom face în perioada următoare”, a afirmat Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.

Acesta a precizat apoi, răspunzând unei întrebări, că nu era suficient să fie îmbunătățită colectarea TVA, în loc de creșterea TVA produsă la 1 august, deoarece îmbunătățirea colectării „nu poate fi făcută de azi pe mâine”.

Care e viziunea lui Bolojan privind taxele și impozitele

„Sunt două aspecte, nivelul taxelor și încasarea taxelor. Nu voi fi un ipocrit. Nivelul de taxare la noi, în multe zone, era printre cele mai mici din UE. Dacă vrei să ai investiții făcute de stat, dacă vrei să ai servicii publice bune, ele trebuie finanțate. Ele nu pot fi finanțate decât din impozitele și taxele pe care le încasezi. Deci aducerea taxării la un nivel care să semene cu cel din zona est-europeană și din Europa e o necesitate.

Al doilea aspect e încasarea. Când ai legi care îți generează excepții, care deschid portițe de evaziune, care creează oportunități de a fugi de plata taxelor, atunci nu ți se încasează taxele. Ce am făcut prin cele două pachete – am luat măsuri să închidem portițele împotriva evaziunii. Un prim pachet a trecut, al doilea încă e în analiză la CCR, pe componenta fiscală. Și să punem presiune pe cei din administrația fiscală să-și facă datoria”, a mai explicat premierul Ilie Bolojan.

