Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult. Premierul insistă pe limitarea pensionărilor anticipate

Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult. Premierul insistă pe limitarea pensionărilor anticipate

Adrian Teampău
23 oct. 2025, 23:25
Sursa foto: Freepik / @ freepik
Cuprins
  1. Ilie Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult
  2. De ce este importantă legea pensiilor magistraților pentru Ilie Bolojan
  3. Salariile de mizerii îi face pe român să renunțe la muncă

Ilie Bolojan vrea ca românii să munceacă mai mulți ani, spunând că regulile de pensionare anticipată ar trebui înăsprite. El spune că România are cele mai puține persoane angajate în categoria de vârstă 55 – 64 de ani.

Ilie Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult

Premierul susține că România este, la nivel european, după Italia, ţara în care cele mai multe persoane cu vârste între 55 şi 64 de ani se retrag din activitate.

„Noi nu putem colecta mai mulţi bani decât produc oamenii care lucrează în România. Dar noi suntem în Europa penultima ţară, Italia este pe ultimul loc, ca număr de populaţie activă angajată în economie. Între 55 şi 64 de ani, puţin peste jumătate din populaţia României mai lucrează. Ceilalţi, sub diferite forme – pensionare anticipată, unii sunt plecaţi în străinătate, tot felul de mecanisme de tip social – nu lucrează”, a afirmat Ilie Bolojan la Antena 3.

Ilie Bolojan insistă că românii ar trebui să muncească până la o vârstă mai înaintată. Fără să cerceteze cauzele, Ilie Bolojan spune că din acest motiv, problemele țării nu pot fi rezolvate. Drept urmare, vrea să limiteze pensionările anticipate, obligându-i pe români să muncească mai mult.

„Or, orice guvernare, dacă nu însănătoşeşte economia, nu are cum să rezolve problemele ţării. Să limităm, de exemplu, pensionările anticipate” a mai spus premierul.

De ce este importantă legea pensiilor magistraților pentru Ilie Bolojan

Ilie Bolojan recunoaște, în acest context este foarte importantă adoptarea legii privind pensiile magistraților, Potrivit spuselor sale, pentru a putea impune înăsprirea regulilor pentru pensionare anticipată, este nevoie ca actul ce-i vizeză pe magistrați să intre în vigoare.

Bolojan a dat exemplu Ministerul Afacerilor Interne, unde sunt aproximativ 100.000 de angajaţi. Aceștia se retrag din activitate la 50 de ani.  El a mai spus că sunt zone în care oamenii pot ieşi la pensie la vârste mai mici, în timp ce în altele pot ieşi la vârsta standard, în funcţie de activitatea prestată.

De menționat că multe persoane din zona de pensionări speciale, polițiști, magistrați sau militari aleg să revină în activitate. Fie că se angajează în mediul privat, fie în sistemul public sau își deschid propriile firme, aceștia continuă să lucreze sub diferite forme și să încaseze pensii.

Salariile de mizerii îi face pe român să renunțe la muncă

Nu este prima oară când Ilie Bolojan se declară nemulțumit de faptul că persoanele de vârsta a treia aleg să se retragă din activitate. Trebuie spus că aceste decizii au la bază, în cele mai multe cazuri, cu excepția zonelor de pensionări speciale, salariile foarte mici plătite de angajatori. Între 41 și 46% dintre lucrătorii români sunt plătiți cu salariul minim sau cu sume apropiate. Datele apar în statisticile BNS.

Salariile neatrăgătoare îi determină pe angajați să se retragă din activitate imediat ce au îndeplinit condițiile de pensionare. Alții optează, din același motiv, pentru pensionarea anticipată. Mulți dintre aceștia revin, ulterior în câmpul muncii deoarece, pensiile pe care le primesc nu le asigură un nive de trai confortabil.

Speranța de viață în România este de 76,4 ani, conform datelor statistice, printre cele mai scăzute din Europa. Asta înseamnă că o persoană care se retrage din activitate la 65 de ani, vârsta standard de pensionare, mai apucă să trăiască încă zece ani, Legea pensiilor, adoptată în 2024, prevede că vârsta de pensionare nu poate fi majorată decât în condițiile în care crește și speranța de viață.

