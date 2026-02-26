BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9

România se pregătește pentru Summit-ul B9, care va avea loc pe 13 mai, la București, iar potrivit unor surse de la Cotroceni, citate de B1TV, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune.

Nicușor Dan întoarce invitația. Trump, în România

La o săptămână după ce a fost în Statele Unite, invitat de Donald Trump la Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan îi întoarce invitația liderului de la Casa Albă. Îl invită pe Trump în România, dar tot la un eveniment „deschis”, nu la o întâlnire tete-a-tete. Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, Nicușor Dan l-ar fi invitat pe Donald Trump în România cu ocazia desfășurării .

De altfel. în mod tradițional președintele SUA este invitat la Summit-ul B9.

De asemenea, la reuniune sunt așteptați președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Sursele de la Cotroceni spun însă că Donald Trump ar putea să nu răspundă invitației, și este posibil ca locul său să fie luat de secretarul de stat Marco Rubio,

Ce nu îi convine lui Trump

Motivele pentru care Donald Trump ar putea ocoli invitația lui Nicușor Dan sunt multiple. Iar unul pare să fie serios: România a propus ca bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii să fie folosite în cadrul efortului internațional de reconstrucție a Ucrainei și pentru garanțiile de securitate post-război.

O chestiune pe care liderul de la Casa Albă nu o vede cu ochi buni, știut fiind faptul că acum Trump se orientează către alte regiuni. Și există și contextul relațiilor dintre SUA și UE, care sunt tot mai reci, de la acel „mai apărați-vă și singuri” al lui Donald Trump.

Glumind puțin, este posibil ca să se și teamă ca nu cumva Nicușor Dan să îi întoarcă „gafa” și să îl numească prim-ministrul Statelor Unite. Așa că poate îl așteaptă Trump pe Nicușor Dan la Casa Albă să își repare eroarea.