Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că pădurarii nici acum nu au bodycam-uri și echipamentele de protecție pe ei deoarece aceste echipamente de monitorizare i-ar fi dat în vileag pe oamenii care taie ilegal pădurile României și care, de multe ori, sunt mână în mână chiar cu indivizi din conducerea Romsilva. Buzoianu a explicat apoi ce a făcut pentru a obliga conducerea Romsilva să cumpere aceste bodycam-uri pentru pădurari.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care au reapărut cazuri de pădurari în timp ce-și făceau treaba.

Buzoianu: Pădurarii care-și fac treaba sunt amenințați, marginalizați

„Deci, pe scurt, ceea ce am aflat, discutând cu absolut toți din Romsilva, mai ales de la nivel local, oameni care și-au pus viața în pericol, oameni care sunt hărțuiți, oameni care de-a lungul timpului au fost amenințați, care ne-au spus că tocmai ei cei care au încercat să oprească mafia lemnului au fost cei care au fost marginalizați, cei care au fost dați cumva, puși singuri într-un colț de către conducerea din Romsilva.

De fapt, în realitate avem o mână de oameni care sunt dispuși să pună inclusiv viața în pericol ca să protejeze pădurile și o mână de oameni care conduc Romsilva, care sunt mână în mână, de fapt, de cele mai multe ori, cu cei care au tăiat masiv pădurile din România. Ilegal, de această dată.

Și atunci avem nevoie de aceste mecanisme care să protejeze oamenii care merg pe teren, oameni care vor să-și facă treaba corect. Și eu pot să-mi dau seama de ce camerele, CCTV-urile, bodycam-urile, de exemplu, nu au fost investiții, deși se vorbește de ani de zile, nu au fost investiții aprobate de către Romsilva”, a declarat ministra Mediului, pentru B1 TV.

Buzoianu: Am cerut Romsilvei să treacă expres bugetul necesar pentru bodycam-uri

„Deci în anii aceștia, în ultimii ani de zile, în care sute de pădurari au fost hărțuiți, amenințați, bătuți, s-au dat bani cu sutele de milioane pentru a se face hotel de lux în mijlocul Bucureștiului, dar nu s-au dat câteva sute de mii de lei ca să poată să fie cumpărate bodycam-uri.

Și acum întrebarea vine, de ce? Păi de ce? Și răspunsul este foarte simplu. Pentru că, în realitate, pădurarii care sunt de bună credință cu aceste bodycam-uri ar fi fost apărați, când ei, de fapt, în realitate, de cele mai multe ori sunt marginalizați, cum spuneam, în instituție, iar personalul silvic care este mână-n mână cu mafia lemnului ar fi avut, evident, un obstacol prin faptul că aveau acest bodycam pe ei, avea acest echipamente pe ei

Și atunci decizia în ultimii ani de zile, în mulți ani de zile, pentru Romsilva, pentru conducerea Romsilva, a fost că ei preferă să rămână cu niște, să zicem, costuri de protecție scăzută pentru pădurari, atât timp cât pădurarii lor, aia care sunt șmecheri, care sunt conectați, care sunt mână-n mână cu grupurile de interese, ei continuă să-și facă treaba așa cum trebuia din perspectiva lor să-și facă treaba.

Și noi nu o să mai acceptăm asta. O să cerem Romsilvei în anul acesta să treacă expres bugetul necesar pentru camerele, pentru bodycam-uri și să fie instalate. De altfel, am trecut asta și în lege”, a mai declarat ministra Diana Buzoianu, pentru B1 TV.