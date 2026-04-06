Traian Avarvarei
06 apr. 2026, 18:21
Diana Buzoianu (USR), ministrul Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Buzoianu, reacție la acțiunea în instanță a sindicaliștilor Romsilva
  2. Ce presupune reforma la Romsilva?

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a reacționat după ce Federaţia Sindicatelor Silva a depus la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) o cerere de suspendare a reorganizării Romsilva. Sindicaliștii acuză că Hotărârea de Guvern cu măsurile „s-a făcut fără respectarea procedurilor şi normelor legale în vigoare”. Buzoianu, în schimb, spune că totul s-a făcut corect, iar sindicaliștii sunt într-un fel de „delir” pentru că-i deranjează reforma.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Buzoianu, reacție la acțiunea în instanță a sindicaliștilor Romsilva

„Nu este blocată în instanță momentan. S-a cerut, într-adevăr, suspendarea, dar eu nu cred că au argumentele juridice necesare. Am discutat cu mai mulți avocați și nu ni se pare că este un dosar puternic, ba din contră, un dosar mai degrabă superficial. Și noi avem încredere că vom putea să reprezentăm și să apărăm acest act în instanță.

Argumentele pe care le-au adus juridice nu sunt corecte. Mai degrabă este o supărare și un delir în care, cumva, discuția… Întrebarea este: dar de ce faceți reorganizare? Dar de ce faceți reformă în Romsilva? Și răspunsul este unul foarte simplu: pentru că pădurile României au nevoie de asta!

Și procesul a urmat toate etapele, a fost ultratransparent, a fost dezbătut. Toată țara știa toate etapele acestui proiect, numai sindicaliștii nu știau etapele acestui proiect. Toată țara știa!”, a declarat ministra Mediului.

Ce presupune reforma la Romsilva?

Diana Buzoianu a explicat apoi, pe scurt, în ce constă reforma pe care a inițiat-o.

„Deci, în primul rând, se reduc de la 41 de directori la 19 directori de direcții silvice, plus o să mai fie câte un director tehnic în fiecare direcție. Înainte erau 41 de directori, plus în fiecare direcție mai erau directori economici, directori tehnici, tot felul de alte posturi create în acest fel.

Apoi, un alt lucru foarte important este că directorii silvici vor fi aleși pe concurs și vor avea contract de mandat, ceea ce înseamnă că ei în momentul de față erau aleși pe concurs, dar aveau un contract de muncă. Indiferent de ce făceau, indiferent de cum se descurcau, indiferent de ce criterii de performanță atingeau sau nu atingeau, lor contractul le era prelungit pe termen nedeterminat. Acum vor avea contracte de mandat și vor fi analizate în fiecare an cu criterii de performanță.

Avem patru pagini de criterii de performanță care au fost trecute în Hotărârea de Guvern, care vor trebui să fie parte din contractele lor de mandat și în fiecare an aceste contracte vor fi analizate. Dacă îndeplinesc criteriile de performanță, bine, dacă nu, să fie sănătoși, nu mai pot să fie directori”, a explicat ministra Diana Buzoianu, pentru B1 TV.

