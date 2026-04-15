B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale.

Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale.

Iulia Petcu
15 apr. 2026, 22:01
Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale.
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ce rezultat a primit proiectul
  2. Cum s-ar schimba Codul penal

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că proiectul de lege privind extinderea sancționării hărțuirii sexuale a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social. Inițiativa urmărește schimbarea Codului penal, astfel încât faptele să fie pedepsite indiferent de contextul în care apar.

Mesajul transmis public indică un pas important pentru proiectul depus în Parlament. Propunerea vizează protecție mai largă pentru victime și reguli mai clare în cazurile sensibile.

Ce rezultat a primit proiectul

Diana Buzoianu a precizat că avizul a fost acordat miercuri, după votul membrilor din Consiliul Economic și Social. Susținerea a fost aproape unanimă, cu 39 de voturi pentru și unul împotrivă.

„Proiectul de lege pe care l-am depus în Parlament, privind sancționarea hărțuirii sexuale și când nu este în cadrul unei relații de muncă a primit azi aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social! 

Din 40 de voturi: 39 pentru, un vot contra. Le mulțumesc membrilor din CES pentru votul de azi!”, a transmis ministrul, potrivit Antena3.

Oficialul a prezentat acest rezultat drept un semnal clar că tema are sprijin instituțional consistent. Următoarea etapă rămâne parcursul parlamentar al proiectului.

Cum s-ar schimba Codul penal

Propunerea legislativă urmărește ca hărțuirea sexuală să fie sancționată indiferent dacă există sau nu o relație de muncă. În forma actuală, anumite situații rămân mai dificil de încadrat penal.

„Modificarea Codului penal astfel încât hărțuirea sexuală să fie sancționată indiferent în ce context se întâmplă, nu doar în relații de muncă. Dacă fapta a fost comisă în cadrul unei relații de muncă sau similare, atunci asta trebuie să fie agravantă.

Totodată, chiar dacă fapta nu are un caracter repetat, proiectul de lege propune extinderea răspunderii penale și pentru fapta de a pretinde favoruri de natură sexuală dacă a fost utilizată orice formă de presiune asupra victimei și e de natură să-i producă acesteia o stare de temere, într-una din situațiile următoare:

  1. a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
  2. b) fapta a fost comisă de către un membru al familiei sau de către o persoană care conviețuiește cu victima; 
  3. c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii sau unei situaţii de dependenţă;
  4. d) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

Pe scurt, siguranță pentru victime. Normalitate”, a postat Diana Buzoianu.

Tags:
