Curtea de Apel București reacționează public după decizia Curții Constituționale care a validat reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, avertizând asupra unor efecte sistemice serioase. Instanța vorbește despre riscuri directe pentru funcționarea justiției, într-un context deja marcat de deficit de personal și supraîncărcare cronică.

Ce spune Curtea de Apel București despre decizia CCR

Reprezentanții Curtea de Apel București (CAB) au transmis că au luat act „cu îngrijorare” de hotărârea , susținând că reforma riscă să slăbească statutul magistraților.

„Curtea de Apel Bucureşti a luat act cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia, aceasta semnificând un regres în statutul de independenţă”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti.

Instanța reclamă lipsa unei dezbateri reale și avertizează că intervenția legislativă ignoră presiunea uriașă sub care funcționează sistemul judiciar.

În poziția publică transmisă, susține că Executivul a ales să intervină fără a ține cont de realitățile din instanțe. „În esenţă, ignorând complet realităţile din instanţele judecătoreşti din perspectiva încărcăturii, a complexităţii, a deficitului major de resurse umane, puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului”, mai precizează instituția.

Potrivit magistraților, această abordare ar slăbi mecanismele de control și ar afecta direct calitatea actului de justiție, relatează stiripesurse.ro.

Ce avertisment face CAB

Curtea avertizează că efectele noii legi nu vor fi doar teoretice, ci se vor vedea rapid în activitatea instanțelor.

„În ciuda avertismentelor, şi acest act normativ va avea consecinţe dramatice asupra funcţionării sistemului judiciar prin depopulare, actul de justiţie fiind afectat din perspectiva calităţii, dar şi termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor”, a mai transmis sursa citată.

În lipsa unor măsuri compensatorii, instanța anticipează blocaje și întârzieri majore în soluționarea cauzelor.

Ce spun magistrații despre volumul de muncă și standardele europene

Reprezentanții Curții de Apel București subliniază că instanțele din circumscripție gestionează de ani de zile o parte disproporționată din dosarele naționale: „Într-un dezechilibru major între nevoi şi resurse, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti şi ai instanţelor din circumscripţie, gestionează de ani o treime din volumul de activitate naţional.”

Aceștia atrag atenția că România se confruntă cu un număr mult mai mare de cauze față de media europeană: „România înregistrează un număr evadruplu de cauze faţă de media europeană a dosarelor nou-intrate (8,42 faţă de media europeană de 2,20).”

Judecătorii Înalta Curte de Casație și Justiție au contestat legea, însă obiecția a fost respinsă după mai multe amânări. Decizia deschide calea reducerii de serviciu și creșterii vârstei de pensionare, într-un climat tensionat între puterile statului.