Călin Georgescu, în fața instanței! Fostul candidat la prezidențiale s-a prezentat, miercuri, la Tribunalul București pentru a afla decizia definitivă privind contestația depusă de avocații săi împotriva măsurii controlului judiciar. Instanța urmează să stabilească dacă acesta rămâne sub măsura preventivă pentru încă 60 de zile.

Cu această ocazie, a făcut și câteva declarații în fața susținătorilor adunați la sediul instanței.

Călin Georgescu, în fața instanței. Ce a spus la Tribunalul București

Înainte de a intra în sala de judecată, Călin Georgescu a transmis un mesaj celor prezenți.

„Mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici, este o mare mângâiere sufletească pentru ceea ce există astăzi în și pentru mine, în mod special. Desigur, suntem ignorați până în momentul în care va fi imposibil să fim ignorați.

Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Și, prin urmare, evident că ei sunt deranjați, pentru că ei urăsc poporul român, îl urăsc pe Dumnezeu. Noi iubim poporul român și îl iubim pe Dumnezeu. Asta este tot. Știți, în puțină vreme, cel rău nu va mai fi și o să te uiți acolo unde era, și el nu va mai fi. Eu spun că rămânem ancorați și strâns legați de credință, de valorile milenare care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici în această țară, în această națiune a noastră: Dumnezeu, patrie, familie, onoare, și în măsura în care există cineva din puterea ilegitimă de astăzi care mai are un dram de onoare, va ști că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Vă mulțumesc!”, a spus suveranistul, potrivit .

Ulterior, la ieșirea din tribunal, acesta a continuat declarațiile:

„Știți ceva? Ieri a nins. E o zăpadă foarte frumoasă și am auzit, înainte să vin aici, că au fost luați prin surprindere. Eu voiam să le spun că te poate lua zăpada prin surprindere atunci când ninge în luna august, dar suntem în luna februarie și au fost luați prin surprindere. Prin surprindere i-a luat și poporul român pe data de 24 noiembrie 2024, și tot prin surprindere îi va lua toată întreaga schimbare la nivel mondial. Însă, știți, uitându-mă la drum, aș avea un mesaj pentru toți primarii din România, și anume: slujiți-vă comunitățile care v-au susținut și nu partidul. Slujiți poporul român din care v-ați născut, nu partidul. Slujiți-L pe Dumnezeu, nu pe satana. Vă mulțumesc!”, a mai spus Georgescu.

Ce au declarat avocații lui Călin Georgescu

Avocatul acestuia a făcut referire la situația procedurală din instanță:

„În orice caz, suntem onorați că suntem a doua oară în fața unui complet de trei judecători la Tribunalul București. E mai rar. În afară de asta, sigur, ce pot să vă spun? Judecați dumneavoastră. Suntem în 10 zile de două ori la un complet de divergență. Vă mulțumesc.”, a spus avocatul.