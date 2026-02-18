B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul

Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul

Ana Maria
18 feb. 2026, 15:59
Călin Georgescu: Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român. Ce a anunțat suveranistul
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu, în fața instanței. Ce a spus la Tribunalul București
  2. Ce au declarat avocații lui Călin Georgescu

Călin Georgescu, în fața instanței! Fostul candidat la prezidențiale s-a prezentat, miercuri, la Tribunalul București pentru a afla decizia definitivă privind contestația depusă de avocații săi împotriva măsurii controlului judiciar. Instanța urmează să stabilească dacă acesta rămâne sub măsura preventivă pentru încă 60 de zile.

Cu această ocazie, a făcut și câteva declarații în fața susținătorilor adunați la sediul instanței.

Călin Georgescu, în fața instanței. Ce a spus la Tribunalul București

Înainte de a intra în sala de judecată, Călin Georgescu a transmis un mesaj celor prezenți.

Mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici, este o mare mângâiere sufletească pentru ceea ce există astăzi în România și pentru mine, în mod special. Desigur, suntem ignorați până în momentul în care va fi imposibil să fim ignorați.

Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Și, prin urmare, evident că ei sunt deranjați, pentru că ei urăsc poporul român, îl urăsc pe Dumnezeu. Noi iubim poporul român și îl iubim pe Dumnezeu. Asta este tot. Știți, în puțină vreme, cel rău nu va mai fi și o să te uiți acolo unde era, și el nu va mai fi. Eu spun că rămânem ancorați și strâns legați de credință, de valorile milenare care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici în această țară, în această națiune a noastră: Dumnezeu, patrie, familie, onoare, și în măsura în care există cineva din puterea ilegitimă de astăzi care mai are un dram de onoare, va ști că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Vă mulțumesc!”, a spus suveranistul, potrivit Știripesurse.

Ulterior, la ieșirea din tribunal, acesta a continuat declarațiile:

Știți ceva? Ieri a nins. E o zăpadă foarte frumoasă și am auzit, înainte să vin aici, că au fost luați prin surprindere. Eu voiam să le spun că te poate lua zăpada prin surprindere atunci când ninge în luna august, dar suntem în luna februarie și au fost luați prin surprindere. Prin surprindere i-a luat și poporul român pe data de 24 noiembrie 2024, și tot prin surprindere îi va lua toată întreaga schimbare la nivel mondial. Însă, știți, uitându-mă la drum, aș avea un mesaj pentru toți primarii din România, și anume: slujiți-vă comunitățile care v-au susținut și nu partidul. Slujiți poporul român din care v-ați născut, nu partidul. Slujiți-L pe Dumnezeu, nu pe satana. Vă mulțumesc!”, a mai spus Georgescu.

Ce au declarat avocații lui Călin Georgescu

Avocatul acestuia a făcut referire la situația procedurală din instanță:

În orice caz, suntem onorați că suntem a doua oară în fața unui complet de trei judecători la Tribunalul București. E mai rar. În afară de asta, sigur, ce pot să vă spun? Judecați dumneavoastră. Suntem în 10 zile de două ori la un complet de divergență. Vă mulțumesc.”, a spus avocatul.

Tags:
Citește și...
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Politică
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Politică
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Politică
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Politică
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
Politică
Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Politică
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
Politică
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Politică
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
Politică
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
Ultima oră
16:48 - Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli
16:36 - Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
16:33 - Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
16:09 - Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
15:54 - Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
15:47 - Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”