Călin Georgescu îndeamnă, din nou, la boicotarea alegerilor din Capitală. Se dezice de orice candidat (VIDEO)

Călin Georgescu nu vrea nici în ruptul capului să îi dea girul Ancăi Alexandrescu. Suveranistul a îndemnat din nou la boicotarea alegerilor din Capitală.

Georgescu cere suveraniștilor să boicoteze alegerile din Capitală

Deși Anca Alexandrescu se uită lung la Călin Georgescu și tot speră să fie susținută de fostul candidat prezidențial, actual inculpat în mai multe dosare, Suveranistul reafirmă că nu susține pe nimeni. Și cere din nou ca lumea să nu se ducă la vot.

„Până când frauda cosmică a alegerilor de anul trecut nu va fi sancționată penal și istoric nu am niciun motiv să nu cred că ea nu se va repeta. Este inutil și ridicol să discut despre orice fel de alegeri din România. Mă distanțez total de așa zisele alegeri de pe 7 decembrie și de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași nu te poți aștepta să fie câștigate de cai.”, a declarat Călin Georgescu în fața Poliției din Buftea, unde a fost să semneze pentru controlul judiciar.

Nu este primul apel la boicot făcut de Georgescu

La începutul lunii trecute, Georgescu respingea organizarea alegerilor pentru Capitală și îndeamna electoratul

„Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. Oricine m-ar fi întrebat, mă rog, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Într-un mod aproape macabru se împlinește, pe 7 decembrie, un an de la alegerile care au îngropat democrația. Iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil.”, spunea atunci Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie 2025. El este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia.