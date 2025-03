Călin Georgescu nu și-a îndemnat adepții să i se alăture lui care i-a fost alături în ultimele zile. Spre deosebire de deputatul AUR care l-a însoțit peste tot, el și-a îndemnat susținătorii să aleagă pe oricine vor.

Judecătorii au respins, în unanimitate, contestaţia depusă de Călin Georgescu, la decizia BEC prin care i-a fost invalidată candidatura. În acest context, adepții săi se așteptau ca „președintele ales” să desemneze un politician căruia să i se alăture. Iar cel mai la îndemână părea să fie George Simion.

George Simion a fost alături de Călin Georgescu iar AUR i-a strâns semnăturile necesare candidaturii și i-a organizat mitinguri de susținere. George Simion a fost alături de Georgescu după ce BEC i-a invalidat candidatura. Cei doi, împreună cu Anamaria Gavrilă (POT), s-au întâlnit luni dimineață să pună țara la cale. Când încă mai spera că va întoarce decizia BEC la CCR, Georgescu avea doar cuvinte de laudă pentru cei doi colaboratori:

„Mulțumesc poporului român pentru tot ceea ce face, dar vă rog încă o dată, totul în liniște, totul în pace și în bună cunoaștere a realității, faptul că nu trebuie să dăm naștere la violențe sau la alte forme de acest gen, față de cum a fost ieri seară. Mergem înainte cu mare încredere pentru viitorul acestei țări, iar AnaMaria și cu George Simion se vor ocupa în continuare de toate organizările din punct de vedere politic”.

Mesajul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a transmis un mesaj video după decizia CCR de a-i invalida candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai. În stilu-i propriu, încifrat și lipsit, pe alocuri de sens, împănat de cuvinte pompoase, și-a îndemnat adepții să aleagă pe cine vor dori.

„În această campanie nu despre mine a fost vorba. Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost vorba despre mine, Călin Georgescu. Putea fi vorba despre oricare altă persoană. Sistemul nu acceapta pe nimeni din afară lui.

Am vrut că Bucureștiul să fie orașul păcii.

Am ajuns aici și din cauza noastră, a tuturor celor care am stat și am privit de la distanță. Am crezut că va veni cineva să ne salveze. Nu se poate așa ceva. Am greșit și noi că am lăsat totul 35 de ani în seama altora. Am ajuns să depindem de alții și acum ne-am trezit că nu suntem în stare să ne decidem singuri.

Misiunea s-a realizat. Poporul român s-a trezit în conștiința. Nimeni nu poate reface ce au distrus alții în 35 de ani. Libertatea presupune că voi toți să fiți liberi în conștiința. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, e alegerea fiecăruia dacă face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu. După 2000 de ani suntem în aceeași stare: ne ducem crucea fără să dovedim statornicie în credință noastră pentru adevăr.

Eu nădăjduiesc că în aceste luni am deschis mințile și sufletele către adevăr. Ați avut ocazia să vedeți adevărul cel adevărat cu ochii voștri. Ce se întâmplă dovedește că nu suntem liberi nici în România, nici în Europa.

Sistemul ne-a testat. A învățat și a înțeles că majoritar suntem predispuși să ne supunem. După ce s-a întâmplat azi la CR voi rămâne ferm în semnalul meu pentru democrație. Dacă doriți să susțineți orice persoană în semnarea de liste pentru candidatura, va rog să o faceți cum va dictează conștiința. Noi suntem poporul, noi rămânem România. Va mulțumesc, a fost o onoara să rămânem ipreuna în această chemare istorică”, a transmis Călin Georgescu.