Președintele Nicușor Dan va întreprinde o vizită în Statele Unite și se va întâlni cu Donald Trump în momentul în care staff-urile celor doi se vor pune de acord. Ludovic Orban este convins că o astfel de vizită va avea loc.

Când se va întâlni președintele Nicușor Dan cu Donald Trump

Ludovic Orban a explicat când se va concretiza vizita șefului statului la Washington. Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump în Statele Unite când se va ajunge la un acord pe acest subiect. El a făcut o serie de comentarii pe acest subiect în emisiunea Special B1 cu Nadia Ciurlin.

„Nicușor Dan a exprimat foarte clar acest obiectiv strategic, faptul că va depune toate eforturile și toate diligențele posibile pentru a reuși să avem o relație cât ma bună cu SUA. În prezent cu administrația Trump, după viitoarele alegeri, cu cine va fi ales președinte al Statelor Unite”, a spus Ludovic Orban cu privire la obiectivele de politică externă ale șefului statului.

la solicitarea moderatoarei, de a comenta speculațiile conform cărora președintele nu face mai nimic pentru a grăbi o întâlnire cu Donald Trump, consilierul prezidențial a arătat cum decurg preparativele. Ludovic Orban a precizat că, cele două administrații au convenit asupra orizontului de timp. Astfel, vizita va avea loc undeva în 2026. Data exactă, însă, a subliniat el, urmează să fie stabilită.

„Vizita la Washington se face în baza unor discuții pe canale oficiale, în funcție de programul ambilor președinți. Convenirea asupra orizontului de timp s-a făcut oarecum în înțelegere cu președintele Statelor Unite”, a precizat Ludovic Orban.

Motivul pentru care vizita în SUA nu s-a produs

a arătat că au existat factori care au împiedicat o înțelegere referitoare la data vizitei în SUA. El s-a arătat convins că președintele Nicușor Dan va merge în America și se va întâlni cu Trump. Urmează să se stabilească, cu exactitate, data la care se va întâmpla acest lucru.

„Faptul că nu s-a fixat data efectivă se datorează unor factori care nu țin de noi neapărat. Dar eu sunt convins că președintele Nicușor Dan va efectua o vizită în SUA și va avea o întâlnire cu Donald Trump”, a mai spus consilierul prezidențial.

După întâlnirea pe care a avut-o cu secretarul de stat Marco Rubio, ministrul român de externe, Oana Țoiu, explica în ce stadiu sunt pregătirile pentru vizita președintelui la Washington. Ea dădea asigurări că președintele Nicușor Dan și Donald Trump se vor vedea undeva în prima parte a anului 2026. Potrivit spuselor sale, ambele au fost de acord ca vizita oficială de stat să aibă loc în prima parte a anului viitor.