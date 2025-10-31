B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Când se va întâlni Nicușor Dan cu Donald Trump. Ludovic Orban anunță când va merge președintele la Washington

Când se va întâlni Nicușor Dan cu Donald Trump. Ludovic Orban anunță când va merge președintele la Washington

Adrian Teampău
31 oct. 2025, 22:15
Când se va întâlni Nicușor Dan cu Donald Trump. Ludovic Orban anunță când va merge președintele la Washington
Nicușor Dan și Donald Trump Sursa foto: Nicusor Dan/ Facebook
Cuprins
  1. Când se va întâlni președintele Nicușor Dan cu Donald Trump
  2. Motivul pentru care vizita în SUA nu s-a produs

Președintele Nicușor Dan va întreprinde o vizită în Statele Unite și se va întâlni cu Donald Trump în momentul în care staff-urile celor doi șefi de stat se vor pune de acord. Ludovic Orban este convins că o astfel de vizită va avea loc.

Când se va întâlni președintele Nicușor Dan cu Donald Trump

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a explicat când se va concretiza vizita șefului statului la Washington. Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump în Statele Unite când se va ajunge la un acord pe acest subiect. El a făcut o serie de comentarii pe acest subiect în emisiunea Special B1 cu Nadia Ciurlin.

„Nicușor Dan a exprimat foarte clar acest obiectiv strategic, faptul că va depune toate eforturile și toate diligențele posibile pentru a reuși să avem o relație cât ma bună cu SUA. În prezent cu administrația Trump, după viitoarele alegeri, cu cine va fi ales președinte al Statelor Unite”, a spus Ludovic Orban cu privire la obiectivele de politică externă ale șefului statului.

la solicitarea moderatoarei, de a comenta speculațiile conform cărora președintele nu face mai nimic pentru a grăbi o întâlnire cu Donald Trump, consilierul prezidențial a arătat cum decurg preparativele. Ludovic Orban a precizat că, cele două administrații au convenit asupra orizontului de timp. Astfel, vizita va avea loc undeva în 2026. Data exactă, însă, a subliniat el, urmează să fie stabilită.

„Vizita la Washington se face în baza unor discuții pe canale oficiale, în funcție de programul ambilor președinți. Convenirea asupra orizontului de timp s-a făcut oarecum în înțelegere cu președintele Statelor Unite”, a precizat Ludovic Orban.

Motivul pentru care vizita în SUA nu s-a produs

Ludovic Orban a arătat că au existat factori care au împiedicat o înțelegere referitoare la data vizitei în SUA. El s-a arătat convins că președintele Nicușor Dan va merge în America și se va întâlni cu Trump. Urmează să se stabilească, cu exactitate, data la care se va întâmpla acest lucru.

„Faptul că nu s-a fixat data efectivă se datorează unor factori care nu țin de noi neapărat. Dar eu sunt convins că președintele Nicușor Dan va efectua o vizită în SUA și va avea o întâlnire cu Donald Trump”, a mai spus consilierul prezidențial.

După întâlnirea pe care a avut-o cu secretarul de stat Marco Rubio, ministrul român de externe, Oana Țoiu, explica în ce stadiu sunt pregătirile pentru vizita președintelui la Washington. Ea dădea asigurări că președintele Nicușor Dan și Donald Trump se vor vedea undeva în prima parte a anului 2026. Potrivit spuselor sale, ambele administrații au fost de acord ca vizita oficială de stat să aibă loc în prima parte a anului viitor.

„Suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului viitor”, spunea Oana Țoiu la Antena 3.

Tags:
Citește și...
Ludovic Orban dezvăluie culisele numirii Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce relație este între Nicușor Dan și PSD
Politică
Ludovic Orban dezvăluie culisele numirii Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce relație este între Nicușor Dan și PSD
Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament
Politică
Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament
Medicii care răspândesc informații false își riscă dreptul de a profesa. Proiect de lege împotriva conspiraționiștilor
Politică
Medicii care răspândesc informații false își riscă dreptul de a profesa. Proiect de lege împotriva conspiraționiștilor
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, se așteaptă la o campanie dură: „Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Bani la care nici nu pot visa”
Politică
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, se așteaptă la o campanie dură: „Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Bani la care nici nu pot visa”
Consiliul Local al Sectorului 1 vrea să schimbe o hotărâre de salubrizare, votată cu doar trei luni în urmă. Avocatul Iancu Toader: „Riscăm o criză sanitară ca în timpul lui Clotilde Armand”
Politică
Consiliul Local al Sectorului 1 vrea să schimbe o hotărâre de salubrizare, votată cu doar trei luni în urmă. Avocatul Iancu Toader: „Riscăm o criză sanitară ca în timpul lui Clotilde Armand”
De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)
Politică
De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)
Câți bani ne va costa organizarea alegerilor locale parțiale din decembrie 2025. Guvernul a aprobat fondurile
Politică
Câți bani ne va costa organizarea alegerilor locale parțiale din decembrie 2025. Guvernul a aprobat fondurile
Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?
Politică
Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu
Politică
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu
Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan
Politică
Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan
Ultima oră
22:48 - A murit un cunoscut actor francez. Tcheky Karyo a colaborat cu marii regizori ai lumii
22:46 - Vedetele din România care au declarat război Halloweenului. „Noi suntem cu Dumnezeu, nu ne punem coarne de draci”
22:16 - Experiența care i-a schimbat viața lui Emil Mitrache. Cine este femeia care l-a salvat de la moarte: „Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche”
22:02 - Alimentul care poate preveni apariția demenței dacă este consumat o dată pe săptămână
21:35 - Ludovic Orban dezvăluie culisele numirii Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce relație este între Nicușor Dan și PSD
21:22 - Țara pe care o preferă cei mai mulți tineri români care vor să studieze în străinătate. Ce beneficii li se promit
21:18 - Stațiunile balneo atrag tot mai mulți tineri: „Asta este vacanța mea”
20:45 - Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament
20:42 - Rețeta de ștrudel cu dovleac a lui Sorin Bontea. Află cum se prepară desertul perfect pentru toamnă
20:01 - Veste importantă pentru Gorj! Orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat stațiune turistică de interes național