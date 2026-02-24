Nicușor Dan a primit reproșuri că nu promulgă mai repede legea pensiilor magistraților, punând în pericol fondurile europene alocate prin PNRR. criticile au venit, pe diferite voci, dar cu precădere din partea lui Cristian Tudor Popescu.

Când va promulga Nicușor Dan legea pensiilor magistraților

prevede, la articolul 77 alineatul (3) că președintele României are la dispoziție 10 zile pentru a promulga o pentru care s-a cerut verificarea constituționalității. Conform articolului respectiv, cele 10 zile curg din momentul în care decizia CCR este publicată în Monitorul Oficial.

„(3) Dacă Preşedintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituţionalităţii ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea”, prevede articolul din Constituție.

Lui Nicușor Dan i s-a reproșat că întârzie promulgarea legii pensiilor magistraților, în condițiile în care CCR s-a pronunțat asupra constituționalității în data de 18 februarie. Președintele este criticat că ar pune în pericol, astfel, cele 231 milioane de euro din PNRR care depind de adoptarea acestei măsuri. Până la acest moment, în spațiul public nu a ajuns decât comunicatul de presă al CCR, nu și decizia oficială, publicată în Monitorul Oficial.

În aceste condiții, Administrația Prezidențială a venit cu o serie de precizări de natură să clarifice speculațiile și acuzațiile la adresa președintelui.

Precizările Administrației Prezidențiale

a transmis că Nicușor Dan va promulga legea referitoare la , doar când va primi decizia Curţii Constituţionale prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. Exact așa cum prevede Articolul 77 alineatul (3). Palatul Cotroceni răspunde, astfel, speculațiilor răspândite în spațiul public legat de întârzierea promulgării.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la existenţa unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituţională de Curtea Constituţională în data de 18 februarie, Administraţia Prezidenţială face următoarea precizare: Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituţia României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate poate fi promulgată de Preşedintele României doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la preşedintele României pentru promulgare”, transmite Palatul Cotroceni într-un comunicat de presă.

Pe 18 februarie, Curtea Constituţională a respins sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile magistraţilor. Magistații constituționali au stabilit că actul normativ respectă prevederile legii supreme. Decizia a fost luată după cinci amânări. Noul act nomativ prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. De asemenea, cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Nicușor Dan criticat de CTP

Cristian Tudor Popescu l-a acuzat pe Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook, că amână deliberat promulgarea legii pensiilor magistraților. Cunoscut pentru criticile sale la adresa actualului președinte, acesta a afirmat că șeful statului ar prefera să fie pierdute cele 231 de milioane de euro din PNRR.

„De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare? Are de gând s-o respingă și s-o trimită în Parlament, cum îi cer magistrații? Vrea să creeze un suspans de cel mai prost gust, promulgând-o în ultima clipă, ca să țină cu sufletul la gură delegația condusă de premierul Bolojan, care se duce la Bruxelles ca să încerce obținerea, totuși, a celor 231 milioane euro? Domnul președinte vrea să-i pierdem?”, se întreabă Cristian Tudor Popescu.

Deși articolul din Constituție este cât se poate de clar, îl învinovățește pe șeful statului pentru întîrziere, spunând că nu-l înțelege.

„Acum, Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”, a mai scris Cristian Tudor Popescu