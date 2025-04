Candidați care „au lucrat pentru propășirea materială a partenerilor de viață” iar acum cer voturile românilor? Ponta, Antonescu și Lasconi, explicații despre cum au ajuns partenerii lor pe funcții bine plătite

Victor Ponta, Crin Antonescu și Elena Lasconi au dat explicații marți, în cadrul dezbaterii prezidențiale organizate de despre modul în care soții/soțiile lor au ajuns angajați pe funcții bine plătite. Lor li s-a cerut să spună ce mesaj au transmis astfel românilor cărora azi de cer voturi, într-o societate oricum dominată de nepotism.

Întrebarea jurnalistului Sebastian Zachmann: Am depistat un numitor comun la cel puțin trei candidați. Dle Ponta, ca lider PSD, în 2014, soția dvs a primit un loc eligibil pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Dle Antonescu, dvs ați fost în aceeași situație – în 2014, tot europarlamentar, erați lider PNL, soția dvs, tot loc eligibil. Dna Lasconi, după ce ați ajuns primar la Câmpulung, soțul dvs a obținut un loc la grupul USR din Parlament, Camera Deputaților. Întrebarea ar fi: ce mesaj le-ați transmis dvs românilor de-a lungul timpului, de la înălțimea funcțiilor politice pe care le-ați ocupat, românilor cărora azi le cereți votul, într-o societate dominată de nepotism și de amantlâc, când ați lucrat pentru propășirea materială a partenerilor de viață?

Răspunsul lui Victor Ponta: Ea e mai deșteaptă decât mine

Victor Ponta a răspuns că fosta sa soție, la care a făcut referire jurnalistul, e „mai deșteaptă decât mine, face politică mai bine și merită orice altă poziție”.

„O să mă mândresc mereu cu tot ce am făcut în PSD, că pe toți oamenii din PSD și votanții PSD îi iubesc, îi respect și sunt alături de mine și uneori PSD are șefi care greșesc, dar nu există partide care trebuie blamate, există șefi de partide care greșesc”, a mai spus Ponta.

Răspunsul lui Crin Antonescu: Partidul a pus-o pe listă

„Soția mea, Adina Vălean, a devenit europarlamentar în 2007, nu era soția mea, nu eram președintele PNL. În 2009, eu, ca președinte al partidului, în urma propunerilor făcute din partid, eram în situația de a valida o listă pe care se afla și ea, cum mai erau cinci doamne. Eu am considerat că nu e normal să o pun pe listă că e soția mea – deși nu era cazul – sau s-o scot de pe listă, un parlamentar meritoriu cum avea să se dovedească, pentru că e soția mea. Ulterior a fost unul dintre parlamentarii cred cei mai respectați și cu realizări în PE, a fost președinte a două dintre cee mai grele comisi din PE, a fost comisar european a avut proiecte excepționale pentru milioane de oameni, (…) Cred că am făcut bine că am lăsat-o pe listă, unde partidul a pus-o. Nu e vorba de amantlânc”, a explicat și Crin Antonescu.

Acesta a precizat apoi că soția sa e „mai deșteaptă” decât el.

Lasconi: Soțul meu a renunțat la un job mai bine plătit pentru a lucra în Parlament

„Mă întristează că m-ați băgat în aceeași oală cu acești combinatori (rumoare din sală)”, a reacționat Elena Lasconi.

Zachmann: Asta arată trecutul, doamnă!

Lasconi: „E așa o mare diferență, că vorbim despre liste și știți cum se fac listele la partidele clasice, la alegeri. Diferența majoră e că la grupurile parlamentare ale partidelor lucrează membri de partid și soțul meu a răspuns unei solicitări făcute pe mail la toți membrii, cei 20.000 de membri USR, că la grupul parlamentare când votezi legi ai nevoie de oameni de încredere, că sunt politicile partidului, nu de oameni care ai crede că, la un moment dat, o să trădeze. E un job mult mai puțin plătit decât al unui avocat, el a ieșit din Barou și a renunțat la asta pentru a pune umărul la această construcție a USR și eu sunt foarte mândră de soțul meu”.

Zachmann a punctat apoi că soțul ei a ajuns pe funcție doar după ce ea a căpătat putere în USR.

„În 2020 s-au făcut angajările și aveau nevoie de consilieri juridici! Era o altă etapă parlamentară”, a explicat ea.

Lasconi a repetat apoi că nu i se pare corect faptul că jurnalistul a pus-o în aceeași oală cu Ponta și Antonescu: „Poate să pară de acasă ceva ciudat, că e o combinație la mijloc, dar chiar nu e!”.