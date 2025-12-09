Ilie Bolojan și guvernul pe care îl conduce este pus în dificultat de deputatul (USR). Aceasta a solicitat guvernului un punct de vedere privind proiectul de lege care vizează desființarea pensiilor speciale pentru primari și președinți de consilii județene.

Cartoful fierbinte din palma lui ilie Bolojan

Pensiile speciale ale primarilor și președinților de consilii județene au fost introduse, prin lege, în , în 2018. Acestea urmau să intre în vigoare în anul următor, la 1 ianuarie 2019. Legea a fost prorogrată, pe fondul protestelor uriașe împotriva PSD și a guvernării conduse din umbră de Liviu Dragnea. Oficial, PNL s-a opus legii, dar a susținut-o. Deputatul Florin Roman a fost unul dintre cei mai îndârjiți apărători.

Toate guvernările care au urmat, până astăzi, au amânat intrarea în vigoare în așteptarea unor vremuri mai bune. Aceasta din simplul motiv că există un interes politic ca astfel de pensii să intre în plată. PSD, PNL și UDMR au cei mai mulți beneficiari. Inclusiv actualul premier Ilie Bolojan ar primi o pensie specială pentru cele patru mandate din administrația locală.

Singurul partid care s-a opus pensiilor speciale pentru primari și președinți de consilii județene, încă din 2019 a fost USR. Parlamentarii acestei formațiuni au inițiat o lege care a fost, însă, îngropată în Parlament. A fost pusă la naftalină pentru că PNL, PSD și UDMR nu-și permit un nou scandal politic. De altfel, pensiile speciale ale primarilor urmează să fie amânate, din nou, de guvernul Bolojan. Dar nu anulate.

Aceste pensii reprezintă un problemă pentru Bolojan care a propus tăierea pensiilor speciale pentru magistrați. Este de așteptat ca, în cazul în care legea trece de , el să folosească subiectul, propagandistic, și să-și asume meritele în scop electoral. Or, n-ar da bine la cetățenii, și așa nemulțumiți, ca, pe de-o parte, „eroul” Ilie Bolojan să taie pensiile magistraților, iar pe de altă parte, să-și asigure propriul venit nemuncit.

Guvernul Bolojan pus în dificultate de Cristina Prună

Deputatul USR Cristina Prună a solicitat Guvernului un punct de vedere asupra proiectului de lege care prevede desfiinţarea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Este un subiect sensibil care îi dă bătăi de cap și insomnii premierului Ilie Bolojan. Proiectul de lege este la Senat şi a primit avizul Consiliului Economic şi Social şi al Consiliului Legislativ, dar nu şi pe cel al Guvernului, confirmând cele de mai sus.

„Am văzut că premierul Ilie Bolojan a ajuns, în sfârşit, la concluzia că pensiile speciale ale aleşilor locali trebuie desfiinţate, nu amânate. E o concluzie firească, însă ea nu trebuie să rămână la nivel de vorbe. Susţin desfiinţarea pensiilor speciale de multă vreme. Am redepus, acum o lună, în parlament, împreună cu colegul meu Claudiu Nasui o lege în acest sens. Proiectul este depus la Senat pentru dezbatere şi a primit deja avizele Consiliului Economic şi Social (CES) şi al Consiliului Legislativ. Punctul de vedere al Guvernului întârzie”, a transmis Cristina Prună.

Deputatul USR cere Guvernului să transmită un punct de vedere „cât mai rapid”. Ea estimează că acesta va fi unul favorabil, în concordanţă cu declaraţiile recente ale . Cel mai probabil, însă, votul va fi negativ, dat fiind că legea nu are susținere politică în coaliție.

„România are un deficit bugetar de 9% din PIB şi o datorie publică explodată. Guvernul nu reuşeşte însă să facă acele reforme mult aşteptate şi să desfiinţeze privilegiile politice care divizează continuu România. Aceste pensii nu au fost plătite niciodată de la înfiinţarea lor, dar se poate întâmpla acest lucru pe viitor dacă nu acţionăm. Un preşedinte de CJ poate încasa până la 18.780 de lei lunar, în timp ce pensia medie în România e de 2.816 lei. De aproape şapte ori mai mult, fără legătură cu contributivitatea. Ca să nu mai vorbim de faptul că, în România, sunt foarte multe pensii sub valoarea medie”, a mai spus Cristina Prună.

Epopeea pensiilor speciale pentru primari, de la Ludovic Orban la Ilie Bolojan

Pensiile speciale pentru primari și președinți de consilii județene au fost introduse, așa cum arătam, încă din 2018, la inițiativa PSD și a lui Liviu Dragnea. Așa cum a făcut și cu programele de tip PNDL – Anghel Saligny, politicianul social-democrat spera că, astfel, își va asigura loialitatea primarilor și a președinților de consilii județene din toate partidele. Legea urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

, din acea perioadă, i-a făcut pe cei din PSD, PNL și UDMR să dea înapoi. Legea nu a fost abrogrată, chiar dacă la putere a venit PNL. A fost amânată de la implementare. Rând pe rând, toate guvernările au dat acte normative prin care să amâne momentul aplicării. Pe de-o parte pentru a nu inflama cetățenii, pe de altă parte, pentru a-i ține agățați și pe primarii care visează la o astfel de sinecură.

PSD, PNL și UDMR au 90% dintre primarii și președinții de consilii județene pe care nu doresc să-i supere. Așa se face că reglementările privind pensiile speciale pentru aceștia sunt prorogate de la an la an. Iar acum a venit și rândul lui Ilie Bolojan. Ca premier, acesta ar putea propune abrogarea legii. O astfel de decizie este greu de luat, mai ales că însuși Bolojan ar beneficia de o asemenea sinecură.

Poziția reală, actualului premier și a PNL, diferă, însă, din cea oficială, din declarațiile publice. Adept al austerității pentru simplii cetățeni, Bolojan susține însă sinecuriștii de partid și privilegiile clasei politice de care nu se atinge.