Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)

Rețeaua rezerviștilor din jurul afaceristului Fănel Bogos a reușit să ajungă cu protejatul până în biroul premierului Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan este invocat în dosarul DNA Iași care vizează o rețeau formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrație. Numele premierului este implicat în acțiunea prin care afaceristul Fănel Bogos a vrut să îl dea jos pe Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui.
Iar aici i-a întins o mână de ajutor chiar Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, dar și trezorierul PNL la nivel național.
Potrivit stenogramelor din dosarul procurorilor, intermediarul întâlnirii cu Ilie Bolojan a fost chiar Mihai Barbu. Și se vorbește despre 1,5 milioane de euro drept recompensă pentru întâlnire.
”Marți m-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!”, ar fi spus Fănel Bogos la telefon.”, i-ar fi spus afaceristul unui alt suspect în dosar, Mihail Aniței.
Practic, în trei luni de zile, afaceristul a ajuns la premierul Bolojan, care însă a dat înapoi în fața cazului expus de Fănel Bogos.
”Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct…degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”, ar fi spus Mihai Aniței.
Într-un comunicat transmis de Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, se arată că Ilie Bolojan a discutat cu afaceristul.
”Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, domnul Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Domnul Barbu a venit însoțit de domnul Fănel Bogos. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogoa, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins sau a primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.”, a spus Ioana Dogioiu pentru B1TV.
Potrivit unei declarații din dosar dată de șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, acesta s-ar fi întâlnit cu Rareș Bogdan care i-a povestit despre presiunile făcute de Fănel Bogos.
Rareș Bogdan i-ar fi spus lui Ponea că niște oameni importanți din servicii, SIE, l-au rugat să se intereseze despre situația SC Vanbet SRL, având scris pe un bilețel numele societății.
Există posibilitatea ca cel care l-a rugat pe europarlamentarul PNL, să îl convingă pe Mihai Ponea să promoveze interesele financiare ale SC Vanbet SRL este Nicolae Iană, general în rezervă din cadrul SIE, arată procurorii.