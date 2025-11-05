Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)

B1 Inregistrari!
Adrian A
05 nov. 2025, 17:57
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Rețeaua rezerviștilor din jurul afaceristului Fănel Bogos a reușit să ajungă cu protejatul până în biroul premierului Ilie Bolojan.

Cum l-a dus rețeaua rezerviștilor pe afacerist în biroul lui Bolojan

Ilie Bolojan este invocat în dosarul DNA Iași care vizează o rețeau formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrație. Numele premierului este implicat în acțiunea prin care afaceristul Fănel Bogos a vrut să îl dea jos pe Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui.

Iar aici i-a întins o mână de ajutor chiar Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, dar și trezorierul PNL la nivel național.

Cât de ușor se ajunge la Bolojan. Vulnerabilități în anturajul premierului

Potrivit stenogramelor din dosarul procurorilor, intermediarul întâlnirii cu Ilie Bolojan a fost chiar Mihai Barbu.  Și se vorbește despre 1,5 milioane de euro drept recompensă pentru întâlnire.

”Marți m-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur!”, ar fi spus Fănel Bogos la telefon.”, i-ar fi spus afaceristul unui alt suspect în dosar, Mihail Aniței.

Practic, în trei luni de zile, afaceristul a ajuns la premierul Bolojan, care însă a dat înapoi în fața cazului expus de Fănel Bogos.

”Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct…degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”, ar fi spus Mihai Aniței.

Premierul confirmă întâlnirea cu afaceristul

Într-un comunicat transmis de Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, se arată că Ilie Bolojan a discutat cu afaceristul.

”Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, domnul Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Domnul Barbu a venit însoțit de domnul Fănel Bogos. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației domnului Bogoa, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins sau a primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.”, a spus Ioana Dogioiu pentru B1TV.

Afaceristul a ajuns și la Rareș Bogdan prin rezerviștii de la SIE

Potrivit unei declarații din dosar dată de șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, acesta s-ar fi întâlnit cu Rareș Bogdan care i-a povestit despre presiunile făcute de Fănel Bogos.

Rareș Bogdan i-ar fi spus lui Ponea că niște oameni importanți din servicii, SIE, l-au rugat să se intereseze despre situația SC Vanbet SRL, având scris pe un bilețel numele societății.

Există  posibilitatea ca cel care l-a rugat pe europarlamentarul PNL, să îl convingă pe Mihai Ponea să promoveze interesele financiare ale SC Vanbet SRL este Nicolae Iană, general în rezervă din cadrul SIE, arată procurorii.

