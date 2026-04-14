Cât îl costă pe Kelemen Hunor pariul greșit pe Viktor Orban. UDMR ar putea rămâne fără banii care veneau de la Budapesta. Care sunt planurile lui Magyar pentru Transilvania (VIDEO)

Kelemen Hunor începe să vadă costă susținerea sa pentru Viktor Orban la alegerile pe care cel din urmă le-a pierdut în Ungaria duminica trecută. Liderul UDMR recunoaște că Peter Magyar ar putea să îi taie banii cu care Budapesta îi finanța formațiunea.

A pariat pe Orban banii UDMR-ului?

Liderul UDMR Kelemen Hunor a făcut marți, pe holurile Parlamentului, câteva remaci față de victoria zdrobitoare a lui Peter Magyar, liderul pe care UDMR nu l-a susținut în alegerile parlamentare din Ungaria, preferându-l pe Viktor Orban și al său FIDESZ.

„Aseară am avut o discuție scurtă cu Peter Magyar și m-a rugat când pot să ajung la Budapesta, să avem o discuție față în față. Și i-am spus că săptămâna viitoare o să ajung, nu am stabilit ziua și ora.

Deocamdată nu avem un program de guvernare, există doar intenții, doar declarații. Trebuie să așteptăm programul de guvernare și direcția care va fi stabilită de către noul premier.

Și în primul rând eu vorbesc de politicile naționale, față de comunitățile maghiare care trăiesc dincolo de granițile Ungariei – și acesta e lucrul cel mai important în acest moment.

Nu știm exact care va fi direcția, dar din declarațiile lui Magyar Peter și din discuția mea de aseară, nu cred că vor fi schimbări importante, cel puțin în ceea ce privește principiile. În ceea ce privește sprijinul financiar, acolo s-ar putea…”, a declarat .

Cum vede Peter Magyar Ținutul Secuiesc

Se naște, însă, o întrebare. Cum abordeaza Peter Magyar problema Ținutului Secuiesc? Știm cu toții că a făcut paradă și marșuri în care discuta despre unitate dar numea Transilvania „pământ românesc”, spre deosebire de Viktor Orban care flutura harta „Ungariei Mari”.

Dar dacă, Peter Magyar, care nu a negat revizionismul, ci a lăsat… așa… un semn de întrebare, chiar vrea „Ungaria Mare”? Și dacă una din nemulțumirile lui e că UDMR a jucat tot timpul la două capete și a vrut și banii de la Budapesta, dar nici nu a luptat cu Bucureștiul pentru Ținutul Secuiesc?

Dacă Peter Magyar ar „sponsoriza” altfel comunitățile maghiare din Transilvania? Dacă banii se vor duce spre Alianța Maghiară din Transilvania și Consiliul Naţional Secuiesc, formațiuni mult mai radicală în favoarea unei autonomii decât UDMR-ul?

Plecăm de aici: „Ăsta nu e revizionism, e istoria noastră!”. Este declarația lui Peter Magyar referitoare la harta „Ungariei Mari” din biroul lui Viktor Orban.

Să vedem unde ajungem.