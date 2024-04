Cătălin Cîrstoiu, despre zvonurile privind retragerea sa: E o tactică electorală a adversarilor, cărora le e frică de mine. Nu mă voi retrage. Pot să mă atace grupurile de interese și partidele cât vor (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, , a declarat marți, pentru B1 TV, că nu se va retrage din această cursă electorală orice ar face grupurile de interese și partidele politice. El a catalogat zvonurile privind retragerea sa drept „o tactică electorală a adversarilor”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Cătălin Cîrstoiu dă asigurări că va rămâne candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei

„E o tactică electorală a adversarilor, cărora le e frică de mine. Eu n-am de gând să fac niciun pas înapoi, eu am intrat în toate bătăliile cu gândul de a le câștiga, deci nu… și pot să mă atace grupurile de interese, partidele politice cât vor ele.

Din punctul meu de vedere, eu știu ce am făcut, știu cine sunt, sunt un om corect și nu am de gând să fac un pas înapoi. Eu cred că, susținut de această construcție politică, vom da Bucureștiului o șansă. Și, până la urmă, nu e vorba numai de asta, e vorba de șansa pe care o are România, iar Capitala e cea mai importantă pârghie a acestui stat”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, pentru B1 TV