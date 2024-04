Cătălin Cîrstoiu: Nu am să vin niciodată să spun oamenilor că am o echipă pe care nu o am. S-a promis de către Nicușor Dan refacerea integrală a sistemului de semaforizare. Nu s-a făcut

, a fost prezent, marți, în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre obiectivele pe care le are în plan pentru , dacă va câștiga mandatul pentru Primăria Generală.

Cîrstoiu a spus că nu o să spună niciodată oamenilor că are o echipă pe care, de fapt, nu o are. Candidatul alianței PSD-PNL a mai precizat că în zilele acestea a vorbit cu miniștrii de resort de nenumărate ori pe zi, consultându-se în problemele Capitalei.

“Planul meu e un plan structurat pe termen scurt, cu măsuri evidente, care puteau fi luate și nu s-au luat, pe termen mediu și pe termen lung, iar eu sunt ferm convins că echipa din jurul unui om este esențială în a genera un plan de dezvoltare, un plan coerent pentru această Capitală.

Pentru că nu vorbim de planul în trafic, planul în transportul public, planul în termoficare. Noi vorbim de un plan unic pentru Capitală și o să vă dau un exemplu.

Gândiți-vă câte mașini staționează în trafic zi de zi. Asta înseamnă poluare, înseamnă afectarea sănătății oamenilor. Gândiți-vă câte terenuri virane sunt în București, astăzi, nefolosite, gândiți-vă la o plimbare prin Centrul Vechi, unde îți poate cădea o cărămidă în cap, pentru că nimeni nu a fost preocupat de refacerea patrimoniului cultural a fațadelor clădirilor și așa exemplele sunt nenumărate.

V-aș da un simplu exemplu, n-am să vin niciodată să spun oamenilor că am o echipă pe care nu o am. Hai să ne aducem aminte, s-a promis de către Nicușor Dan refacerea integrală a sistemului de semaforizare în București, nu s-a făcut. Conectarea tuturor intersecțiilor la sistemul de management inteligent al traficului, nu s-a făcut, iar cea mai sfruntată minciună e că o să aducem un specialist din New York.

Vă aduceți aminte campania electorală de acum 4 ani, să rezolve problema traficului în București. A văzut cineva specialistul din New York, aici, în Capitală, dând soluții? Nu. După 3 ani de zile, omul nu știa, i se promisese că o să fie contactat, nici măcar nu a fost contactat. Eu n-am să vin să spun o minciună, am să vin să spun lucruri concrete, pentru că, cinstit, în toată viața mea, în fața unui om bolnav, n-am putut să-i spun decât ceea ce e real, n-am putut să-i spun altă variantă”, a spus Cătălin Cîrstoiu.

„Toate zilele astea am vorbit cu miniștrii de resort de nenumărate ori pe zi, consultându-ne în problemele Capitalei”

“Ce l-a ținut pe domnul primar să nu spună zi de zi care sunt problemele? Cine nu l-a băgat în seamă, cine nu i-a oferit sprijin?

Îmi spunea prim-ministrul că nu a vorbit niciodată cu el (N.r.: Nicușor Dan) la telefon, că nu l-a căutat, la fel, ministrul Transporturilor. Eu vă mărturisesc că toate zilele astea am vorbit cu miniștrii de resort de nenumărate ori pe zi, consultându-ne în problemele Capitalei, pentru a oferi o soluție viabilă, o soluție susținută pentru că, până la urmă, dacă nu ai susținerea guvernamentală, n-ai să reușești, n-ai cum”, a mai precizat candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.