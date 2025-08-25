B1 Inregistrari!
George Lupu
25 aug. 2025, 16:31
Cătălin Drulă, președintele USR. Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook

Cătălin Drulă a oferit noi detalii luni, într-o intervenție pentru emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Catălin Drulă, care și-a anunțat candidatura, a precizat, în replică la amenințările lansate de Sorin Grindeanu, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în această toamnă.

Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă a subliniat că nu decide Sorin Grindeanu dacă se fac sau nu alegeri.

“Cred că ne aducem cu toții aminte ce s-a întâmplat ultima dată când PSD s-a jucat cu datele alegerilor și a încercat cumva să fugă de electorat. Anul trecut, 2024, cu continuare în 2025 nu cred că a ieșit foarte bine. Avem o lege care spune că atunci când se vacantează o funcție de primar sau de președinte de Consiliu Județean se organizează alegeri într-un termen scurt pentru un mandat parțial, ceea ce rămâne din acel mandat. Avem Primăria Generală a Bucureștiului vacantată ca urmare a alegerii președintelui Nicușor Dan. Avem nevoie de un lider al acestui oraș ales și validat de electoratul bucureștean, avem o Constituție, avem legi. Nu decide domnul Grindeanu dacă facem sau nu alegeri. Alegerile vor fi făcute în această toamnă. Și președintele Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan s-au exprimat în acest sens. Eu înțeleg că unele partide poate își fac nu știu ce fel de calcule, dar nu așa funcționează democrația. Trebuie să prezinți un candidat sau dacă nu vor să prezinte un candidat asta e alegerea dumnealor. Bucureștenii au dreptul să își aleagă primarul. Lucrurile sunt destul de simple aici”.

Ce se întâmplă cu coaliția de guvernare

Cât privește amenințările lansate de Sorin Grindeanu cu ruperea coaliției dacă PSD se va alia cu PNL pentru un candidat comun pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a precizat:

“Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția. Nici domnul Grindeanu nu e într-o poziție în care să lanseze astfel de amenințări”.

Cătălin Drulă a mai precizat că discuțiile continuă între PNL și USR pentru stabilirea unui candidat comun, această variantă fiind agreată de Ilie Bolojan:

“Dumnealui ne-a spus clar că își dorește să avem o candidatură comună pe partea dreaptă. E normal ca alegerile să stârnească o anumită emoție. Sunt convins că vom ajunge la soluția cea mai bună pentru bucureșteni. Un lucru care sigur nu este pe masă și nu este negociabil este dacă să avem alegeri sau nu. Nu te joci cu alegerile”.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat nemulțumit, luni, de posibilitatea ca PNL și USR să susțină un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat, luni, că va propune conducerii lărgite a partidului ca PSD să revină la ședințele coaliției de guvernare. Grindeanu a mai afirmat că duminică seară s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan (PNL) și au discutat împreună despre măsurile din pachetul 2 fiscal.
