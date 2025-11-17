Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că e un pericol lipsa de încredere a oamenilor în capacitatea politicii de a da soluții. Drulă spune că am ajuns aici după ani întregi în care vechii politicieni au încercat să fardeze realitatea și să ia ochii oamenilor cu părculețe, fântâni cântătoare și tot felul de proiecte care nu înseamnă investiții, de fapt. Și oamenii s-au prins, iar acum le e lehamite.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Drulă: E un pericol cu lipsa de încredere a oamenilor în politică

Întrebat dacă există pericolul ca la Primăria Capitalei să ajungă un candidat extremist, Cătălin Drulă a răspuns: „Eu cred că e un pericol cu lipsa de încredere a oamenilor în capacitatea politicii de a da soluții. De asta am vorbit mai devreme despre coaliție și cei de la USR încearcă în această coaliție să vină în permanență cu rațiune, cu soluții…”.

Acesta a admis apoi că unii i-ar vrea pe USR-iști dați afară de la guvernare tocmai pentru că au această atitudine.

Cine e „sistemul”?

„După o oră și 45 de minute – din ce-mi povestesc colegii mei – zice dl Grindeanu: ”stop! eu trebuie să plec”. Am fost și eu la un minister (al Transporturilor – n.r.). Am stat 10 ore, 12 ore până găsești o soluție. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta și-i face cumva să-și piardă încrederea în politică. Și da, aici e un pericol. De asta cred că am ajuns noi, ca țară, la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de manipulare, minciună coafare a realității”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Candidatul USR a explicat apoi că „sistemul” e „vechea clasă politică PSD-PNL, în care înțelepciunea comună e că e bine să iei ochii oamenilor, e bine să faci un părculeț în Sectorul 6 sau faci o ”operă de artă” în Sectorul 4 sau o fântână cântătoare și gata, te votează oamenii, în timp ce nu spui adevărul, că ”.