Cătălin Drulă: Plec de la Ministerul Transporturilor din cauza unui premier despre care am spus odată că e un zombie politic. Da, Florine, s-a terminat! Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea (VIDEO)

Miniștrii USR PLUS și-au depus, marți, demisiile din Guvern. Cătălin Drulă a prezentat bilanțul activității sale la Ministerul Transporturilor. Nu înainte de a-i spune premierului Florin Cîțu că e terminat politic.

De altfel, după demiterea lui Vlad Voiculescu (USR PLUS) de la Ministerul Sănătății, Cătălin Drulă declara despre Cîțu că e un zombie politic. Sintagmă pe care a folosit-o și acum.

Drulă: Cîțu e un zombie politic

„Plec azi de la un minister la care am muncit zi și noapte cu pasiune pentru infrastructură. Plec din cauza unui premier iresponsabil și incapabil să înțeleagă ce înseamnă conducerea unui Guvern, un premier despre care am spus odată că e un zombie politic și care nu înțelege că e terminat politic.

Da, Florine, s-a terminat! Te agăți de putere, dar România nu te mai vrea.

Am venit aici din pasiune și cu pasiune și am făcut treabă până în ultimul moment, până când nu s-a mai putut din cauza unui șef de Guvern toxic pentru România. Închei acest mandat, această etapă cu fruntea sus și cu mândria a tot ce am realizat cu echipa mea”, a declarat Cătălin Drulă.